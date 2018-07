O fenômeno das corridas de ruas

SÃO PAULO - A corrida de rua é a opção mais acessível aos “mortais” que querem praticar atletismo. E a modalidade, presente em todo o País, vem crescendo em ritmo acelerado. Segundo um levantamento da Federação Paulista de Atletismo, foram 311 corridas oficiais no Estado em 2012, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Em 2005, eram 168 provas. A Confederação Brasileira não tem estatísticas.

“A corrida de rua é um fenômeno”, diz o técnico Cláudio Castilho, que trabalha com amadores, na assessoria Saúde&Performance, e com profissionais, no Pinheiros. Mas o profissional faz um alerta: não é tão simples assim sair correndo por aí. “O público, em geral, é mal orientado. Vende-se a ideia de que a modalidade é fácil, barata e qualquer pessoa pode praticá-la. Mas é preciso planejamento.”

Cláudio explica que, sem contar com o auxílio de um profissional de educação física e com detalhados exames médicos, a prática da corrida pode ser arriscada. As corridas de rua chegaram ao Brasil no fim do século 19, como hábito de lazer. Em 1925, foi realizada a primeira edição da mais célebre prova brasileira: a São Silvestre. Este tipo de competição começou a ganhar força na década de 1990, para viver um boom desde o início dos anos 2000. Com circuitos diversos para se escolher, as provas de 10 km são as favoritas dos corredores.

PARA QUEM QUER SE MEXER

Circuito Caixa

http://www.circuitocaixa.<EM

Circuito Adidas

http://www.circuitodas<EM

Circuito da Longevidade

http://www.corridada<EM

Circuito Sesc

http://www.sescsp.org.br/<EM

Corpore

www.corpore.org.br

Fila Night Race

http://www.filanightrace.<EM

Golden Four Asics

www.golden4asics.com.br

Mizuno 10 miles

www.mizunobr.com.br/10miles

Night Run

www.nightrun.com.br

Track & Field Run

http://www.tfrunseries.<EM

WRun

www.circuitowrun.com.br

Yescom

www.yescom.com.br