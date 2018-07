O Fígaro verde

Claro que atropelei a obra-prima de Giocchino Rossini, e me encolhi de vez ao correr pro YouTube e conferir o trecho na voz de Luciano Pavarotti, de Leo Nucci e seus gogós abençoados. Não sei cantar nem sambinha, quanto mais uma ária. Mas importa que essa música tem tudo a ver com o Palmeiras de hoje.

Pode reparar: estamos na metade do primeiro mês de 2015 e só se fala de Palmeiras. É Palmeiras que contratou Zé pra cá, é Palmeiras que vai trazer Mané pra lá. É Palmeiras que deu chapéu em rival ali, é Palmeiras que monta Comissão Técnica aqui. Jogador que antes esnobava o Palmeiras agora o procura, empresário que virava as costas para o Palmeiras está louquinho pra fazer negócio. Tantas propostas que a cartolagem alviverde parece dizer: "Um por vez, um por vez, por favor, por caridade".. la, la, la, rá, la...

Fato que a diretoria botou a mão no bolso, pisou no acelerador e saiu às compras com apetite. Até o momento em que batucava a crônica a lista de gente nova no Palestra contava com 14 nomes confirmados e um quase certo. Provavelmente a conta já esteja desatualizada neste momento.

Bom sinal, sem dúvida. Mau indício, também. Uma mistura, portanto, de constatações. Depois dos vexames de 2014, o ano do centenário do clube, Paulo Nobre e turma resolveram promover reviravolta no elenco. O time era catadão e não caiu, na rodada final do Brasileiro, graças à ajuda dos santos. Um Santos, pra ser exato. Depois do rapa, veio a série de investimentos.

Muito bacana, e era a saída que restava. A torcida não iria aguentar a nova temporada com um punhado de jogadores limitados a vestir-se de verde. Ao mesmo tempo, com a montanha de compras destes dias os dirigentes passaram recibo da incompetência e da falta de critérios do ano anterior.

Não custa lembrar que, então, desembarcaram no Palestra Itália quase três dezenas de jogadores. É muito, exagero. Nos tempos que correm, não se forma grupo de categoria com tanta gente. Isso ocorria lá pelos anos 60, 70, quando o interior era fonte inesgotável de talentos a preços convidativos. Bastavam uns cruzeiros para pescar craques como Baldochi, Luiz Pereira, Leão e outros de idêntico calibre. Os que não vingavam não davam prejuízo.

Por enquanto, parece - e uso o verbo com cautela - que houve mais preocupação com a qualidade em relação a 2014. Vários dos recém-contratados chegam para sustentar a condição de titulares. Menos mal. Mesmo assim, o pacote é muito recheado. Difícil, pra não cravar impossível, que se firmem todos. Não tem como, já que diversos integrantes da tropa de antes continuam e serão escalados por Osvaldo de Oliveira. Se, lá pra junho ou julho, a metade que chegou der retorno, estará de bom tamanho.

O palestrino teve o ego afagado, sobretudo com a contratação de Dudu, na atropelada sobre São Paulo e Corinthians. O moço joga direitinho, porém não se deve vê-lo como um fora de série. Expectativa exagerada pode levar a cobrança acima do razoável. O mesmo vale para o restante dos novatos - e, por novato, incluo até o veteraníssimo Zé Roberto. Este será importante em campo e como referência para os jovens, como exemplo de longevidade.

O Palmeiras modelo 2015 concederá uma provinha do potencial amanhã à tarde, no amistoso contra o time chinês do Shandong Luneng. Não se deve imaginar recital; seria falta de bom senso. Vale como boas-vindas ao grupo. Tomara que, com o tempo, o Palmeiras seja como o Fígaro da opera, querido, admirado e requisitado por todos. La, la, la, rá.