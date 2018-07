'O futebol brasileiro é muito individualista'

O holandês Frank de Boer já teve alegrias e tristezas com o futebol brasileiro. Como zagueiro do Ajax, foi campeão mundial em 1995 em cima do Grêmio, comandado então por Luiz Felipe Scolari. E enfrentou a seleção brasileira duas vezes em Copas, saindo derrotado em 1994 e 1998. Há uma semana no Brasil, o atual técnico do Ajax treinou forte o seu time para o amistoso de hoje contra o Palmeiras.

Seus treinos são bem diferentes dos realizados por times daqui do País - ele prioriza a posse de bola, o toque e o conjunto da equipe. "Os brasileiros dependem muito do (aspecto) individual", disse De Boer ao Estado. Para ele, seria importante que as equipes brasileiras também fizessem intercâmbio na Europa, para aprender (ou relembrar) outros estilos de jogo.

O que conhece do Palmeiras?

Não conheço quase nada, pois na Holanda dificilmente passam partidas de equipes brasileiras. E também não tenho tempo para ver. Preciso assistir aos jogos dos rivais europeus.

Mas o Felipão é conhecido?

Ah sim, ele é um grande treinador, com muita experiência.

Em 1995, você venceu um time treinado por ele, o Grêmio. O que lembra daquele jogo?

Não foi uma partida muita boa para as duas equipes, foi meio feia, eles jogavam muito fechados. Mas estávamos em grande forma e merecemos vencer.

Vendo o treino do Ajax, a gente percebe as diferenças com o trabalho feito aqui. Por quê?

Eu não sei como vocês treinam. Mas esse é o nosso estilo, com muita técnica e toque de bola. Sempre jogamos no esquema 4-3-3 ou no 3-4-3, tentamos não povoar tanto o meio de campo nem jogar tanto na defesa.

Como vê o futebol brasileiro?

A diferença da gente para o futebol brasileiro é que vocês dependem muito do (lado) individual, de um, dois ou três jogadores. No Mundial, o Santos esperava o Neymar resolver. E o Barcelona não era apenas o Messi, tinha um monte de outros jogadores. Creio que o Barça joga mais como a nossa equipe.

O você acha do Neymar?

Ele é um grande jogador, o melhor do Brasil. Mas temos ainda de esperar para ver aonde vai chegar. Ele ainda é jovem, mas pode se tornar o melhor.

Aqui no Brasil fala-se muito que para um jogador ter sucesso ele precisa ir para a Europa. Concorda com essa afirmação?

No Brasil tem campeonatos muito bons e com grandes equipes, mas creio que sim. É mais fácil ter sucesso na Europa.

Seria bom para os clubes brasileiros fazerem como o Ajax, treinar e jogar fora do país?

O intercâmbio é muito importante, até por conta dos patrocinadores. Se nos dão algo, temos de dar algo em troca também.

Por que o Ajax não conseguiu formar grandes times, como aquele de 1995, campeão mundial?

É difícil dizer, até para mim. A gente sempre formou jogadores e, antes, eles ficavam aqui até os 29, 30 anos. Agora, mesmo formando, os atletas saem com 22 anos e vão ter o seu auge em outros times.

Como segurá-los?

Só com dinheiro, e nós não temos dinheiro como na Espanha, Inglaterra e Itália, que acabam recebendo mais por direitos de transmissão das TVs.

Assim como no Grêmio de 1995, Felipão mantém esquema parecido no Palmeiras, com defesa forte e muita bola alçada na área. Gosta desse jeito de jogar?

Esse não é o nosso estilo, nós fazemos o time todo jogar. A bola tem de passar por todos, que precisam estar bem posicionado, até se criar a melhor situação. Eu vi um vídeo do jogo com o Palmeiras contra o Santos, em que ganhou por 1 a 0 com gol de falta (de Marcos Assunção). É um estilo parecido com o futebol inglês.

Os brasileiros poderiam aprender um pouco com vocês?

Sim, claro. Mas tem de pensar desde a base, com os jovens. Para aprender e quando o jogador entrar em campo já saber o que vai fazer no time. / D.A.B.