'O goleiro precisa ser maduro ou ter idade intermediária', diz Pracidelli

SÃO PAULO - Carlos Pracidelli é o novo preparador de goleiros da seleção brasileira. No final de semana, ele aceitou o convite do técnico Luiz Felipe Scolari e está de volta ao cargo que ocupou entre 2001 e 2002, quando conquistou o pentacampeonato na Copa do Mundo do Japão e Coreia. "O principal motivo que fez aceitar foi a presença do Felipão como treinador. Ele é uma pessoa fantástica", elogia o preparador de 51 anos.

O anúncio oficial da presença de Pracidelli na comissão técnica, assim como dos demais auxiliares do técnico Felipão, será feito amanhã na entrevista coletiva de apresentação da 10.ª edição do Jogo contra a Pobreza. A partida é um amistoso que envolve os ex-jogadores de futebol Ronaldo e Zidane e será disputado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Felipão apresenta hoje a equipe que vai buscar o hexacampeonato na Copa do Mundo no Brasil.

Em entrevista exclusiva ao Estado, Pracidelli antecipa o perfil do goleiro que deverá disputar a Copa do Mundo de 2014.

Por que você aceitou o convite para voltar à seleção?

PRACIDELLI - O principal motivo foi a presença do Felipão. Trabalhamos juntos por muito tempo e tenho muito respeito e carinho por ele. É um técnico extraordinário. O segundo fator é a realização da Copa no Brasil, uma experiência única. Será uma oportunidade maravilhosa.

Esse convite significa uma oportunidade, mas também uma grande responsabilidade já que a seleção está trocando a comissão técnica...

PRACIDELLI - Quando fiz parte da comissão técnica em 2002, a situação era difícil em todos os sentidos. Tivemos problemas nas eliminatórias com uma grande insatisfação da torcida. O Brasil poderia ficar fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Hoje, teremos uma Copa em nosso País, o que significa também uma responsabilidade enorme e um grande desafio.

Como superar esse desafio?

PRACIDELLI - O Felipão e o Parreira conhecem bem esses caminhos. Já foram campeões e estão preparados para fazer uma excelente campanha.

E o goleiro? Qual é o perfil do goleiro da seleção brasileira para a Copa das Confederações e, posteriormente para a Copa do Mundo de 2014 para suportar essa pressão?

PRACIDELLI - É preciso frieza e uma personalidade forte. Ele tem de se manter tranquilo para conseguir mostrar o que sabe. Debaixo das traves, é preciso mostrar as qualidades comuns aos grandes goleiros, como rapidez, agilidade e reflexo apurado.

A experiência é fundamental?

PRACIDELLI - Sim. É um momento muito importante para a seleção brasileira. É preciso que o goleiro seja maduro ou que tenha uma idade intermediária. Temos excelentes goleiros que já são experientes para suportar a pressão.

E os mais jovens?

PRACIDELLI - Os mais jovens podem esperar uma nova oportunidade.

Você pode dar algum exemplo desses jogadores jovens, intermediários e maduros?

PRACIDELLI - Qualquer nome que eu citar vai gerar expectativas. Só posso falar das qualidades em termos genéricos, sem citar nomes.

O Brasil possui muitas opções de goleiros com essas características?

PRACIDELLI - Sim. Temos grandes jogadores jovens, com grande potencial, e também experientes. Nossos goleiros estão entre os melhores do mundo. Todos os nossos preparadores de goleiros estão de parabéns pela excelência dos nossos profissionais. Desde o Taffarel, que abriu as portas do mercado internacional, passando pelo Dida, Marcos. No domingo, o Cássio, do Corinthians, deu mais um exemplo ao ser escolhido como o melhor goleiro do Mundial de Clubes.

Quem convoca o goleiro da seleção: você ou o Felipão?

PRACIDELLI - A convocação é feita por ele. Depois da convocação, nós conversamos para definir o treinamento e a escalação, mas a responsabilidade é dele.

Você pretende trabalhar unicamente na seleção?

PRACIDELLI - Não. Quero continuar trabalhando nos clubes. Depois de que saí do Palmeiras, juntamente com o Felipão, estou disponível no mercado. Recebi algumas sondagens, mas nada concreto. Estou ouvindo propostas, seja da Série A ou Série B, em qualquer estado. Sou profissional e quero continuar fazendo o que sempre fiz na minha carreira: formar goleiros.

A Copa de 2014 pode ser a sua aposentadoria?

PRACIDELLI - Não. Está cedo. Tenho 54 anos e ainda tenho muita lenha para queimar.