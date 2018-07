'O Guarani me deu grandes alegrias'

"O Guarani já me deu grandes alegrias", cutuca Aranha. "Acho que vou ser bem recebido no Brinco de Ouro. No fundo no fundo, eu gosto do Guarani porque já ganhei muitos bichos (prêmios) em jogos contra ele, e vencer é sempre bom. Inclusive o meu 100.º jogo pela Ponte foi contra o Guarani, no Brinco, em 2009, e o resultado foi empate por 2 a 2".

Aranha faz tanta questão de ganhar do Guarani, que desde sábado ele já cobra dos companheiros o espírito que o time demonstrou na goleada por 6 a 1 contra a Ponte Preta, sábado passado, na Arena Barueri. "A primeira coisa que falei para Edu Dracena (fez dois gols) depois do jogo contra Ponte foi que eu queria a mesma disposição dele e de Elano contra o Guarani porque contra a minha Macaquinha eles foram muito bem", contou o camisa 1, destacando que o zagueiro e o meia foram formados no Guarani e mostravam motivação especial contra a Ponte. / S. F.