O GUERREIRO CABAÑAS ESTÁ DE VOLTA

Aos 31 anos, Cabañas foi apresentado ontem pela modesta equipe da 3.ª Divisão local. "Ele está muito emocionado por poder, enfim, retomar a carreira. Nem dormiu à noite'', disse ontem sua mulher, Maria Alonso, assegurando que os médicos o liberaram para o futebol. "Ele sempre teve o sonho de voltar ao clube que o viu nascer'', acrescentou Luis Salinas, presidente do clube.

Pela programação, Cabañas começa a treinar na segunda-feira. Ainda não está definido quando estreia pelo 12 de Outubro. "Faltam-lhe ainda algumas coisas, como ritmo, velocidade'', justificou o pai do outrora gorducho centroavante, Dionísio.

Cabañas foi baleado em 25 de janeiro de 2010 no banheiro de um bar, na Cidade do México. Jogava, então, pelo América. A polícia sustenta que a tentativa de assassinato ocorreu após o jogador se desentender com um traficante. O acusado, José Baldera, está preso.