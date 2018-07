O hipismo terá um lugar bastante especial na Olimpíada de Londres

SÃO PAULO - As competições de hipismo, que compreendem três disciplinas (saltos, concurso completo de equitação ou CCE e adestramento) serão disputadas num lugar muito especial, o Greenwich Park. Trata-se do mais antigo parque real de Londres, criado no ano de 1433. É o lugar escolhido para dar nome ao primeiro meridiano. A programação da modalidade já está definida.

Cobrindo 74 hectares e localizado a apenas 20 minutos do centro de Londres, o parque oferece vista do Rio Tâmisa e da Catedral de St. Paul. Um percurso foi desenhado para a competição de cross-country do CCE e uma arena temporária foi construída defronte à casa da rainha na área do Museu Marítimo Nacional.

A arena apresenta uma plataforma multiuso feita de alumínio, madeira e aço, erguida do solo sobre 2 mil pilares.

O percurso de 5,7 quilômetros do cross country inclui 42 obstáculos, entre elevações, encostas e cursos d’água. Outra bonita área foi reservada para as provas de mountain bike, a fazenda Hadleigh, localizada na zona rural de Essex. Já as provas de estrada oferecerão uma oportunidade de aproximar a população londrina dos Jogos. Cerca de 15 mil espectadores, segundo cálculo do comitê organizador, terão a oportunidade de acompanhar o evento.

A prova começa na avenida The Mall, que liga o Palácio de Buckingham à Trafalgar Square. Os ciclistas atravessam o rio Tâmisa sobre a Putney Bridge e prosseguem por Richmond Park, Bushy Park e o Palácio Hampton Court.