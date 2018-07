O ídolo improvável Certo, a conquista do título foi emocionante e merecida, mas para mim a imagem que vai ficar do domingo é a que antecede o apito inicial do clássico paulista: todos os jogadores e torcedores do Corinthians com o braço direito erguido, punho fechado, imitando a maneira de Sócrates comemorar o gol, para homenageá-lo poucas horas depois de sua morte. Foi a última vez que o "Doutor", o "Magrão", comandou a plateia. Pois era esse ídolo improvável, um jogador de gestos estudados e concisos que se tornou o maior ídolo de uma torcida imensa e passional. O que mais me chamava a atenção em Sócrates não eram as suas declarações políticas tantas vezes ingênuas fora de campo, por mais que tenha tido um papel fundamental - como lembrou o cantor Toquinho no bar Melograno no mesmo dia - para a abertura democrática do Brasil, e sim o fato de cativar o mais fanático cidadão com sua linguagem incomum dentro de campo, feita de passes inteligentes, gols providenciais e liderança mental.