O lado bom

Torcedor antigo dos velhos campeonatos paulista e brasileiro, sempre tive dificuldade para entender por que essa tal de Libertadores se tornou a grande competição do futebol. Só se fala nela. Até o título brasileiro virou algo secundário. O importante é estar entre os quatro primeiros para poder jogar a Libertadores.

Nos meus argumentos contra essa competição eu chegava a responsabilizá-la como uma das razões da decadência do nosso futebol. Para mim, Libertadores era sinônimo de pontapé e correria, jogos ganhos ou perdidos por causa da altitude, do tamanho do campo ou de alguma torcida fanaticamente hostil. Nada a ver com nosso futebol tradicional de classe, toques e dribles. Nos meus momentos mais amargurados contra a Libertadores pensava até que toda a violência que invadiu nosso futebol em parte vem dela. Além disso, para que jogar contra times que ninguém ouviu falar antes e que jogam fechados e retrancados?

Bem, até nisso a Libertadores era prejudicial, porque aprendemos, também nós, a jogar com o regulamento e dar graças a Deus por perder por um gol e esperar recuperar em casa. Aprender a perder foi coisa que apequenou nosso orgulhoso futebol brasileiro. Mas vendo as multidões de São Paulo x Cruzeiro tive de me render. Há realmente alguma coisa de especial e irreversível que conquistou os torcedores. Ao ver tanta gente animada cheguei a ensaiar um começo de simpatia por ela. Não sei se foi esse súbito sentimento de solidariedade por um torneio que sempre desprezei, o fato é que tentei seriamente compreender o que ela tem de bom. E encontrei um motivo, um grande motivo que vai seguramente me tornar um ferrenho defensor da Libertadores, suas botinadas, divididas e fanatismo.

Esse motivo é que, finalmente, somos um deles. Finalmente pelo futebol nos tornamos, nós também, latino-americanos, coisa que nunca fomos. Nossos olhos sempre se voltaram para a Europa ou Estados Unidos. Nunca olhamos para o lado, não éramos um deles. Falávamos uma língua diferente, da qual eles não entendem uma única palavra. Além disso são índios, negros e, em geral, pobres. Nunca nos viramos para nossos vizinhos e fingíamos ser qualquer coisa menos latino- americanos, menos aqueles cucarachas que falam inglês com um sotaque grotesco que Hollywood se encarregou de espalhar pelo mundo. Agora temos uma linguagem comum que é a do futebol, e nos entendemos pela primeira vez completamente.

Esquecemos por um bom período do ano que queremos ser europeus, porque para conquistar a Libertadores temos de ser latino-americanos. A Libertadores nos faz pela primeira vez ser como eles. Fez pela nossa integração ao continente mais do que todos os serviços diplomáticos e o Itamarati em séculos. No futebol passamos a não olhar mais bolivianos de cima porque vamos ter de jogar lá em algum momento. Entraram em nosso vocabulário nomes de cidades que nem suspeitávamos que existissem. Graças à Libertadores começamos a fazer parte do nosso continente depois de tantos séculos. E se estamos dando pancadas e ganhando nos pênaltis como eles, isso também nos irmana. Da noite para o dia me tornei um defensor da Libertadores. Nada como um Boca x River, transmitido para todo o Brasil por uma emissora e locutores brasileiros, para nos despertar e ver o que realmente somos.