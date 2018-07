O melhor do mundo

Impossível, na verdade, é advérbio mais adequado para a hipótese de marcar o Barcelona. Não que o Santos não tenha chance. O Barça perdeu do Inter e só empatou com o Estudiantes aos 43 do segundo tempo. Mas este Barcelona, versão 2011/12, é ainda mais impressionante do que os anteriores. A primeira pergunta a Josep Guardiola depois da vitória sobre o Real Madrid foi: "O Barcelona representa o futuro do futebol?" Guardiola respondeu que não. Só não é pela impossibilidade de repetir no futuro o que o Barcelona faz no presente.

O time atual muda de sistema tático no decorrer do jogo . Contra o Real, começou no 4-3-3, com Daniel Alves lateral-direito e Iniesta ponta-esquerda. Como o jogo não funcionava, Daniel foi para o meio, Puyol virou lateral-direito, com Busquets recuado na zaga. Aos poucos, Daniel Alves virou ponta-direita, Iniesta trocou a ponta pela meia-esquerda e Busquets variou entre as funções de zagueiro e volante. Quando marcava, Busquets recuava o time jogava num 4-3-3. Quando tinha a bola, Busquets ia ao meio-campo, a equipe jogava no 3-4-3. E Messi recua para jogar às costas dos volantes, onde decide os jogos.

A chance do Santos é o Barça achar que o Mundial não vale tanto quanto o clássico contra o Real.