O mito Abdul-Jabbar encontra crianças carentes no Rio

Maior pontuador da história da NBA e atleta que mais vezes ganhou o prêmio de melhor jogador da liga norte-americana - seis, uma a mais que Michael Jordan e Bill Russell. Aos 64 anos, Kareem Abdul-Jabbar, lenda do basquete mundial, faz nesta semana, em Salvador e no Rio, a primeira agenda externa oficial desde que foi nomeado embaixador cultural dos Estados Unidos, em 18 de janeiro. Ontem, no Rio, falou com crianças sobre a importância da educação e visitou o complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio.

No núcleo do programa "Rio Em Forma Olímpico" da Praça da Bandeira, na manhã de ontem, o ex-jogador era esperado por cerca de 150 crianças, todas participantes do projeto. Chegou, sorriu, posou para fotos, discursou e respondeu às perguntas. Para o pequeno Matheus, de 12 anos, que treina como armador no projeto - são 399 unidades em 115 bairros do Rio, com 17 mil crianças e 6,2 mil adultos atendidos -, o que mais chamou a atenção foram os 2,18metros de altura de Abdul-Jabbar.

E não foi só ele. Perguntas como "quanto você calça?" surgiram - e provocaram risadas do ex-atleta - no momento de interação com os pequenos. Perguntado sobre quantos pontos marcou na carreira a mais que Michael Jordan, Abdul-Jabbar sorriu: "Marquei mais pontos que ele, não sei quantos. Mas ele não é o número um, eu sou", disse. Foram 38.387 pontos, 6.095 a mais que Jordan, terceiro maior pontuador, com 32.292. Entre eles, em segundo, está Karl Malone, o "Mailman", com 36.928.

Não é de se espantar que o público infantil tivesse no máximo "ouvido falar" do ex-atleta, que deixou as quadras em 1989. Nascido no Harlem e batizado Ferdinand Lewis Alcindor Jr., ele adotou o nome muçulmano em 1971, depois de se converter ao islamismo. Abdul-Jabbar marcou época no Los Angeles Lakers, mas começou a carreira profissional no Milwaukee Bucks. No primeiro ano de NBA, levou o modesto time ao segundo lugar da Divisão Leste e foi eleito atleta revelação. Na temporada seguinte, conquistou a liga.

Participou 19 vezes do Jogo das Estrelas e integrou o prêmio para os melhores da temporada em dez anos. "A carreira de atleta dura muito pouco", disse às crianças. "A educação tem uma enorme influência no que vai acontecer na sua vida depois de parar de jogar", afirmou Abdul-Jabbar, que se aposentou aos 42 anos. Foi treinador, escreveu livros, fez pontas em filmes e séries de televisão e venceu uma leucemia.