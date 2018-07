O Mundial é de todas as torcidas

Tão sem sentido quanto a importância que se dá ao número de torcedores que este ou aquele time tem é essa discussão que agora se dá de qual torcida levou mais torcedores ao Mundial. Corinthians, São Paulo, Internacional ou Santos? Isso para ficar apenas em equipes brasileiras que disputaram o torneio após a Fifa assumir a organização.

Como se fosse possível mensurar em números se uma torcida é mais fanática do que outra. Não é. Não há números oficiais que comprovem quantos corintianos estiveram ontem em Toyota. Entre os poucos mais de 31 mil torcedores presentes no estádio, quantos seriam os corintianos? 20, 25 mil? É provável. Havia gente de todas as partes, de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, e claro, do Japão. Conversamos com corintianos que vivem em todas essas cidades e países. Certamente havia no estádio torcedores de outros países. Essa é a propagada invasão corintiana.

O curioso é que conversando com muitos desses torcedores ouvimos, em especial dos que saíram do Brasil, que talvez eles nunca viajariam ao Japão. Viajaram por causa do Corinthians. Como fizeram torcedores do Santos, do Inter, do São Paulo... Para eles, o Mundial é uma festa, como foi conhecer o Japão. E será ano que vem no Marrocos. No fundo, o Mundial é da torcida, seja ela qual for.