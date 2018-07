'O Mundial não é só o Chelsea', adverte o volante Paulinho

SÃO PAULO - O volante Paulinho está preocupado com um vício dos clubes brasileiros que disputam o Mundial de Clubes: pensar principalmente no duelo com os times europeus e colocar em segundo plano o primeiro jogo, a semifinal, que envolve teoricamente os rivais mais fracos.

"O Mundial não é o só Chelsea. Não podemos pensar lá na frente e queimar etapas. Temos de planejar e jogar uma partida de cada vez. Nossa primeira partida é a mais importante de todas", diz o jogador.

O adversário do Corinthians na estreia do Mundial ainda não está definido: Sanfrecce Hiroshima e Auckland City se enfrentam hoje e o vencedor vai encarar o Al Ahly. Só então será conhecido o rival corintiano.

As participações anteriores dos brasileiros dão razão ao volante do Corinthians. Em 2005, o São Paulo passou um semestre esperando o confronto com o Liverpool na final provável do Mundial. Na primeira partida sofreu muito mais do que o esperado para ganhar por 3 a 2 do Al Ittihad, da Arábia Saudita.

Depois do empate por 1 a 1, o São Paulo abriu dois gols de vantagem, mas levou sufoco nos quinze minutos finais. Em 2010, o Internacional cometeu o mesmo erro e sofreu castigo ainda maior: foi eliminado pelo Mazembe, da República Democrática do Congo, por 2 a 0, e nem chegou à final contra a Inter, de Milão. "Quando o adversário for definido, o Tite vai passar todas as informações para que o time do Corinthians entre preparado", diz o volante Ralf.

Na teoria, Tite já está preparado. "O Hiroshima joga num 3-6-1, com dois alas espetados que voltam para marcar. São bons na transição de velocidade. O Al-Ahly tem duas linhas de quatro, com mais dois atacantes. É um time de força, de imposição. Já sobre o Auckland não tenho tantas informações, mas vou ter mais tempo para ver quando chegar ao Japão." / G.JR.