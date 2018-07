O mundo é do Corinthians

A ascensão mais rápida e surpreendente de que se tem notícia no futebol brasileiro, do purgatório da Segunda Divisão ao topo do mundo num curto espaço de cinco anos, atingiu seu ápice ontem em Yokohama, no Japão.

O Corinthians conquistou o Mundial de Clubes da Fifa no palco em que Ronaldo, seu último grande herói, foi pentacampeão há dez anos. E justamente no gol em que o Fenômeno bateu o temido Oliver Kahn, o peruano Guerrero, o novo ídolo da Fiel, venceu o mal-encarado Petr Cech, do Chelsea.

A vitória por 1 a 0, suada e sofrida, marcas centenárias desse time, encerrou a gloriosa saga de uma torcida que acompanhou seu time do Brasil, do saguão do aeroporto, ao outro lado do mundo. Que enfrentou o frio, a neve, e um país ao mesmo tempo acolhedor, mas que funciona numa outra rotação, correto e metódico para um "bando de loucos".

Consolidada a invasão, mais de 25 mil corintianos (números extraoficiais) não arredaram o pé do estádio de Yokohama até que Alessandro, numa chance que aos 33 anos lhe caiu do céu, ergueu a cobiçada e sonhada taça de campeão do mundo. Como no ato de Rincón, há 12 anos, Alessandro beijou a taça e a levantou para o público.

Em meio a fogos de artifício e chuva de papel picado, os torcedores festejaram como nunca. "Bicampeão, bicampeão". A Fiel, claro, sempre considerou - e muito - o Mundial de 2000, o primeiro organizado pela Fifa. "O troféu é uma retribuição ao torcedor pelo carinho que ele nos deu, na vinda e aqui, e também aqueles que não estiveram aqui presentes fisicamente, mas que estiveram no espírito e na alma", disse o técnico Tite.

O Corinthians encerra o ano que será lembrado como, até aqui, o mais vitorioso de sua história - 2012 será um ano à parte e que ganhará um capítulo especial no seu segundo centenário.

Vieram uma Libertadores, derrotando o supercampeão Boca Juniores, um Mundial de Clubes, ganhando do milionário Chelsea, e o reconhecimento internacional, com espaço de destaque na imprensa europeia.

O Corinthians agora se junta ao mítico Santos de Pelé, também bicampeão do mundo. No Brasil, apenas o São Paulo supera o Alvinegro. Flamengo, Grêmio e Inter ficaram para trás.

A conquista do Corinthians mostra, de certa forma, que o futebol brasileiro, cuja imagem estava tão arranhada, ainda pode ser vitorioso. Nenhum clube brasileiro destronava os europeus desde o Internacional, em 2006.

E esse Inter do técnico Abel, amigo e confidente de Tite, que bateu o Barcelona por 1 a 0, serviu de parâmetro para esse Corinthians que derrotou o Chelsea, também por 1 a 0.

Se há menos talento - e também muito menos dinheiro - a equipe brasileira mostrou uma aplicação tática incomum, com variantes durante o jogo, e espírito de luta - alguns jogadores terminaram a partida em frangalhos e com dor, como Guerrero, autor dos dois gols do Corinthians no Mundial.

Os jogadores deixaram o estádio eufóricos, ouvindo os torcedores comemorarem pelas ruas de Yokohama e chegaram ao hotel quase na madrugada de segunda-feira no Japão, começo na tarde no Brasil. Jantaram no restaurante do hotel com a taça de campeão no centro da mesa.

A festa corintiana varou a noite no Japão, em Yokohama e Tóquio, estendeu-se durante o dia em todo no Brasil e vai continuar amanhã em São Paulo, assim que a delegação corintiana desembarcar em Guarulhos, às 7h da manhã.

O Corinthians inicia um novo ciclo. Campeão mundial, vai defender o título da Libertadores, para tentar voltar ao Mundial, que a partir de 2013 será disputado no Marrocos - haverá uma nova "invasão" caso o time esteja lá, defendendo o título?

Não se sabe, porque o caminho é árduo - basta lembrar que os rivais São Paulo e Palmeiras disputarão a Libertadores. Mas é certo que o Japão, que até hoje se recorda da seleção pentacampeã, também se recordará da invasão da Fiel.