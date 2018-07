O mundo é Oruro

E, ao ler a reportagem do Raphael Ramos fiquei com a sensação de abandono e de que somos uma nação de trouxas. Ou, pelo menos assim nos consideram os que fazem parte de algum tipo de tribo com privilégios e com força que os colocam acima da lei. Para não azedar a quarta-feira, espiei a edição de hoje com antecedência e vi que teve outro nas mesmas condições foi identificado.

Permita-me uma digressão para entender por que somos milhões de otários? Muita gente se entristeceu e se revoltou com a arbitrariedade de autoridades bolivianas ao jogarem no xadrez 12 corintianos, em março, após a morte de Kevin Espada. Os rapazes pagavam pela atitude criminosa assumida pelo menor de idade que milagrosamente conseguiu voltar para o Brasil e se desculpou em entrevista em rede nacional.

Na cruzada para que se fizesse justiça e fossem libertados os infelizes que caíram na ratoeira da Bolívia, políticos, diplomatas, governantes manifestaram inconformismo e apoio aos fiéis. O presidente do Corinthians bufou, inflamou-se em todas as ocasiões em que abordou o assunto. Indignou-se contra o autoritarismo com veemência.

A moçada aos poucos se livrou das condições subumanas em que se dizia encontrar no fétido cárcere e regressou para a segurança do lar e a convivência saudável com parentes e amigos. Felizmente bem, corados, longe de apresentar sinais de debilidade física provocada pela reclusão. Os integrantes da brigada tiveram recepção de heróis, de novos mártires. Bravos guerreiros.

O caso foi arquivado, no Brasil, e todos ficaram em paz. Kevin não poderá fazer nada mesmo; afinal, morto não reclama. A questão corre por conta dos tribunais do vizinho. Se houver condenação, servirá para sossegar consciências sensíveis. O menor não pagará, porque não haverá extradição. Fim de papo? Página virada? Vida que segue?

Fim coisa nenhuma. A história de Oruro continuou no Mané Garrincha e vai prosseguir em qualquer lugar do mundo, enquanto os extremistas da bola se respaldarem em impunidade. A prova? Dois dos coitados soltos das grades estrangeiras estavam na linha de frente dos confrontos de gangues no intervalo de Vasco x Corinthians. Não há imagem de televisão que possa desmentir nem justificar a valentia com que enfrentaram policiais e inimigos cariocas. Nem depoimento emocionado.

É possível alegar que se trata de situações distintas, que houve infeliz coincidência e que a confusão de domingo não anula a inocência no caso da Bolívia. Ok. Mas e a atitude dos combatentes? Não é obra do acaso nem azar estar na hora errada no lugar errado.

Provoca ânsia o roteiro habitual: retenção por algumas horas, depoimento na delegacia, assinatura em termo de responsabilidade e inquéritos que não dão em nada. Ou, no máximo, uma condenação a prestarem serviços comunitários. E via livre para voltarem a espalhar pânico, bancados sabe-se lá como e por quem.

É de espantar como alguém que fica preso cinco meses tem dinheiro para ir para o DF e usar ingresso que custa R$ 160. E hoje, quem sabe?, driblarão proibição da FPF e estarão no Pacaembu para empurrar o time na Copa do Brasil. Vergonha.

TESTES PARA PAULISTAS

Corinthians, Santos e Palmeiras definem hoje futuro na Copa do Brasil. Na teoria, e apenas assim, dá para imaginar vida menos dura para Tite e sua turma. A desvantagem de 1 a 0 diante do Luverdense não é obstáculo intransponível, se bem que vencer virou obrigação. Santistas e palmeirenses largaram com 1 a 0 a favor, e terão de cortar um dobrado contra os embalados Grêmio e Atlético-PR.