O outro finalista chegou a ser vendido por uma libra

O currículo de conseguir três acessos em sete temporadas começou a partir do fundo do poço. Em 2001 o clube tinha caído para a Quarta Divisão e estava afundado em dívidas. Para piorar, ninguém queria assumir o comando, tanto é que o Swansea foi comprado pelo valor irrisório de uma libra e, como os resultados não vieram no começo da temporada, foi revendido pelo mesmo preço. Insatisfeitos com essa desvalorização, torcedores formaram um consórcio para liderar a reação da equipe.

Um capítulo importante foi a construção do moderno e rentável Liberty Stadium, em 2005. O local foi palco da classificação do time para a final deste ano diante do poderoso Chelsea.

Ao contrário do Bradford, o elenco tem alguns destaques. O técnico é o dinamarquês Michael Laudrup, que foi colega de Romário no Barcelona e tem sido cotado para o lugar de José Mourinho no Real Madrid. "Não é hora de falar de futuro. Estamos perto de um jogo histórico para o clube e falar de qualquer outro assunto seria indelicado", desconversou.

No ataque está o espanhol Michu, um dos goleadores da Premier League com 15 gols. Entre os titulares, dois têm passagens pelas respectivas seleções: o goleiro holandês Michel Vorm e o meia sul-coreano Ki Sung-Yueng. C.C.