O papel de Parreira

Eu gosto desse modelo de gestão com a dobradinha treinador e coordenador técnico. Ele já funcionou bem na Copa de 1994, com Zagallo no lugar que hoje pertence a Parreira, na ocasião ocupando o cargo de treinador. Com seu jeito impetuoso, o Velho Lobo matava no peito e devolvia com gosto as críticas dirigidas ao trabalho do grupo, coisa que, por conta de seus modos ponderados e cordiais, Parreira teria dificuldade de fazer. A fórmula atual, com Parreira e Felipão, inverte as personalidades dos ocupantes dos cargos. Agora temos um coordenador tranquilo e estruturado e um treinador acelerado e iconoclasta, na melhor escola de Zagallo. Há quem diga que essa inversão faz desandar a fórmula vencedora da Copa dos Estados Unidos, mas eu acho que ela poderá funcionar às mil maravilhas.

É muito difícil argumentar contra algo que deu tão certo no passado.

Mas, deixando de lado o histórico, é bastante intuitivo aceitarmos que a combinação teórica mais recomendável é a de um técnico vibrante, apaixonado e sem papas na língua, que dessa forma consegue falar mais claramente o idioma dos jogadores, com um coordenador estrategista, equilibrado e habilidoso, virtudes que fazem diferença na hora de lidar com dirigentes, imprensa e com o próprio treinador intempestivo. O que dificilmente daria certo são cenários com combinações de dois temperamentos semelhantes.

Por exemplo: Zagallo como coordenador e Felipão como técnico seria uma junção tão explosiva de personalidades que a seleção poderia se tornar uma casa de loucos em pouco tempo. Da mesma forma, se o técnico que trabalhasse com Parreira fosse um tipo professoral como Tite, logo a torcida poderia estar se queixando da frieza da comissão técnica, justo num evento com tanta carga de paixão patriótica. Esse foi um dos problemas de Mano Menezes. Ele queria mesmo, muito, de verdade, a qualquer custo, ganhar a Copa? Com Felipão vestindo aquele agasalho, essa dúvida ninguém terá. Pode até não dar certo, mas não por falta de ganas.

O principal papel de Parreira será direcionar toda a fúria de Felipão para dentro das quatro linhas, não em direção à Fifa, à CBF, à imprensa ou aos valorosos funcionários do Banco do Brasil. O cordial coordenador será também a única pessoa em toda a estrutura de comando do futebol brasileiro para a qual o treinador poderá abrir o coração sobre coisas como dúvidas táticas, estratégias dos adversários, impressões sobre os jogadores, coisas nas quais a CBF poderia ajudar mais ou questões de imprensa. Para todas elas, Felipão encontrará em seu coordenador um interlocutor perfeito. Muitos tentarão jogá-los um contra o outro. Mas Parreira, que nasceu para ocupar o atual cargo, promete tirar tudo de letra.