O plano perfeito

Os conselheiros recomendaram paciência, que logo viria uma oferta. Mas, e isso é o que torna essa história incomum, o boleiro queria ganhar muito sem deixar o país. Gostava do Brasil, estava acostumado com a nossa vidinha, os amigos, as amigas... O problema então seria como ganhar muito dinheiro sem sair do Brasil.

Junto com os conselheiros pôs-se a pensar em alguma solução. A convocação para a seleção era uma saída. Sim, mas não para multiplicar por dez o seu salário de uma hora para a outra. Então, o quê?

A solução veio numa conversa descontraída com outro boleiro, velho e experimentado colega.

"É o seguinte, presta atenção: você arruma um time no exterior. Não precisa ser nenhum Barcelona. Qualquer um que pague em euro serve. De preferência um time de médio pra cima. Em euro teu salário multiplica por dez na hora. E de quebra você leva ainda algum de luvas. Nenhum time brasileiro recusa oferta. Vão fingir que recusam, vão dizer na imprensa que você não sai, mesmo que todo mundo esteja careca de saber que você já era. Daí você vai pra Europa. Não vai ser mole, você não é nenhum Pelé afinal de contas. Vão querer que você repita lances que estão no seu vídeo de demonstração e você não vai conseguir. Vai estranhar o frio, sem dúvida a língua, a comida, os costumes... Lá ninguém vai passar a mão na tua cabeça. É trabalho e mais trabalho. Mas isso não é muito importante, porque o que você quer é mesmo voltar pro Brasil, certo? E com a cabeça no velho país você não vai render muito . Os caras, lá na Europa ou na Ásia, ou seja lá pra onde você for, não são burros e logo vão perceber que fizeram um mau negócio. Vão ficar na espera pra ver como podem recuperar pelo menos um pouco do dinheiro que gastaram. Você continua cumprindo os teus deveres, não apronta nada, fica no banco sem reclamar e vai curtindo a vida. Joga tua bola quando der, e pensa no Brasil. Isso é tudo. Agora, tem de ter, ao mesmo tempo, um trabalhinho aqui no Brasil. Teus empresários, conselheiros, assessores de imprensa, de vez em quando têm de visitar certas pessoas nos clubes , dar notícias para a imprensa, tudo pra você não ser completamente esquecido. Enquanto isso vai curtindo o vinho, as comidas, as praias... Como não tem mais ninguém jogando muita bola neste país, logo, logo, alguém vai se lembrar de você. Isso acaba fazendo pressão nos dirigentes, é claro. E vão fazer uma consulta pro seu clube da Europa ou da Ásia. Esse clube só estava esperando essa chance pra se livrar de você pra sempre. Pedem o que gastaram e o assunto está resolvido. Você pode vir por empréstimo, até acabar teu contrato lá fora. Ou pode vir definitivamente. Mas, de uma maneira ou de outra, tua hora chegou. Alegando que está muito satisfeito no exterior você declara que está disposto a fazer o sacrifício de voltar, mas ganhando o que estava ganhando lá, naturalmente. O clube brasileiro, falido como todos os outros, não sabe o que fazer. Mas no fim, depois de várias reuniões de diretoria onde todos se arrancam os cabelos, resolve se endividar ainda mais para não permitir que outro clube, também falido, contrate você. Falido por falido, uma dívida a mais não faz diferença. E você chega, com a torcida, que acredita em tudo, a teu favor e, o melhor, ganhando dez vezes mais do que você ganhava quando saiu do Brasil para a fracassada aventura no futebol da Europa. Isso sem falar em direito de arena, publicidade e outras coisas. Em um ano e meio, sem jogar nada lá fora, você passou de uma simples promessa a craque internacional. Fala a verdade, não é um plano perfeito?"