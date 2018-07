O pneu e as corridas Quando uma fábrica de pneus se liga à Fórmula 1, como fez a Pirelli dois anos atrás, ela assume um desafio tecnológico tão grande e, consequentemente, exigindo investimentos tão altos, que tudo só tem justificativa se ela conseguir levar a tecnologia adquirida para os pneus de nossos carros de cada dia. E, para que isso aconteça, embora tendo a F-1 como referência principal, ela tem de estender a sua participação para outras competições, especialmente as que têm disputas de carros fabricados em série (as chamadas categorias de turismo), inclusive as provas de rali, que testam desempenho, resistência e durabilidade.