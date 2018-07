'O povo pode esperar um grupo aguerrido'

Volante rápido e de forte marcação, mas que também aparece no ataque, Ramires não é adepto da tese de que, sem Kaká, a seleção de Dunga padece de criatividade no meio-campo. "O grupo que foi convocado tem muitos jogadores criativos, com bom passe e capazes de fazer o time jogar com qualidade", disse, por e-mail, ao Estado.

Campeão português pelo Benfica, Ramires vai disputar seu primeiro Mundial. "Mas não esperava que fosse tão rápido", admitiu o jogador de 23 anos. "Em 2007, estava no Joinville e hoje estou no Benfica, prestes a jogar a maior competição do planeta."

É a sua primeira Copa do Mundo. Muita ansiedade?

Com certeza. Trabalhei para esse momento chegar e estou preparado. Sempre sonhei em estar numa Copa, mas não esperava que fosse tão rápido. Em 2007, estava no Joinville e hoje estou no Benfica, prestes a jogar a maior competição do planeta. É uma realização pessoal muito grande.

Quem é seu ídolo no futebol?

Não tive grandes ídolos, mas gostava do Beto, que defendeu o Flamengo e a seleção.

Qual a seleção que você mais admira, mais gostou de ver atuando, mesmo que seja em vídeo?

Todos falam da seleção de 1982. Só de acompanhar os vídeos se percebe a qualidade daquela equipe. Não poderia ser diferente tendo um time formado por Zico, Falcão, Júnior, entre outros craques.

Você encontrou dificuldades no início de carreira por causa do seu físico, mais magrinho?

Meu início de carreira foi um pouco diferente. Jogava como amador até 2004, no América, um time de Barra do Piraí. O Joinville foi disputar um torneio na cidade, fui bem e recebi o convite. Comecei como lateral-direito, depois fui deslocado para o meio, e, após o Estadual de 2007, o Cruzeiro me contratou.

O que se pode esperar da seleção?

O povo pode esperar um time aguerrido, que buscará honrar a camisa da seleção até o fim. Estamos com muita vontade de entrar para a história. Pode ser uma oportunidade única.

Por que muitos volantes atuam como meias de ligação? Há uma carência de meias criativos?

Não, acho que isso é uma tendência natural. O jogo está muito dinâmico, a movimentação é grande e você passa por vários setores do campo numa mesma jogada. A cada dia mais é preciso estar apto a fazer as funções ofensivas e defensivas. E os volantes que sabem jogar acabam se destacando.

Muitos dizem que Kaká é o único homem de criação. Concorda? O grupo que foi convocado tem muitos jogadores criativos, com bom passe e capazes de fazer o time jogar com qualidade. Nem sempre vamos ter todos em campo. Dunga já provou sua competência criando soluções quando isso aconteceu. Com certeza, ele pensou em todas as possibilidades antes da convocação.

Foi injusta a não-convocação de Ronaldinho Gaúcho, Ganso e Neymar?

Num país com tantos atletas de qualidade é impossível agradar todo mundo. O Dunga sempre chegou aos seus objetivos desde que assumiu a seleção. Não existem motivos para não confiar nas decisões dele.