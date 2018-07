'O problema é a escassez de jogadores. Falta mão de obra'

Sente-se cobrado por dirigir o futebol do Catar?

Em termos políticos, o Catar tem um papel fundamental na região e tem ganhado muita visibilidade. Eles querem fazer isso com o futebol também. Por isso estão apostando em contratar jogadores de nome para os clubes e nos dando uma boa condição na seleção. O problema é a escassez de jogadores.

Falta quantidade ou qualidade?

Um pouco dos dois. O problema é que existem casos de garotos que você vê potencial para se tornar um bom jogador, mas a família não deixa eles jogarem. Querem que eles estudem ou trabalhem. Falta mão de obra. O time tem melhorado, mas sentimos que poderia estar bem melhor. Quando eu dirigia a seleção olímpica, era difícil dar o treino de manhã porque muitos garotos estavam estudando, trabalhando ou no exército.

Por causa dessa falta de mão de obra que estão querendo

naturalizar tantos estrangeiros?

No momento, o que temos muito são estrangeiros que chegam ao Catar para trabalhar, têm filhos e esses jogam na seleção. Sei que tem jovens vindo para cá com esse objetivo (se naturalizar), mas isso ainda é mais um assunto do Brasil do que daqui. Ainda não existe isso na seleção.

Quais nacionalidades agradam mais aos catarianos?

Aqui tem muitos árabes, argelinos, tunisianos, egípcios e africanos que são filhos de estrangeiros que vieram para cá. Mas de uns tempos para cá também tem muitos brasileiros e uruguaios ganhando espaço.

Teremos uma seleção do Catar em 2022 cheia de estrangeiros?

Espero que isso não aconteça. Isso não cria aquele espírito de seleção que precisa ter. É legal? É, mas não sei se é o melhor para o país. É claro que se tiver um estrangeiro naturalizado que seja bom ele tem que ser convocado, mas por mim, teríamos que tentar montar um time mais local. Mas, ao mesmo tempo, volto naquele assunto, que é a falta de mão de obra. Como disse, é um assunto bem delicado.