O que é League of Legends

League of Legends (Lol) é um Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), disputado por dois times de cinco jogadores cada. Eles selecionam um entre os 145 personagens (chamados de campeões), com características únicas, e se distribuem entre quatro caminhos diferentes do mapa, chamado de Summoner’s Rift: topo, selva, meio e bot (parte de baixo do mapa). O Lol é jogado por mais de 8 milhões de pessoas diariamente em todo o mundo.

Como funciona?

Summoner’s Rift é o único mapa que é usado em partidas profissionais e em jogos do Mundial de League of Legends. O objetivo de cada time é defender o seu Nexus (estrutura de cristal localizada na base). Quem destruir o Nexus adversário primeiro vence o jogo. No caminho até destruir a estrutura, é necessário derrubar torres e inibidores antes.

Vídeo mostra como funciona uma partida de League of Legends:

Há três principais caminhos para chegar até o Nexus: pelo topo, pelo meio ou pelo bot. Em cada uma delas, há três torres que podem ser destruídas. As torres são unidades de defesa que controlam tropas inimigas e campeões adversários. Elas causam dano constante até serem derrubadas.

A terceira torre protege o inibidor. Quando um inibidor é destruído, a equipe que destruiu a estrutura produz tropas mais poderosas e abre caminho para poder destruir a estrutura principal. Depois do inibidor, restam apenas duas torres e o Nexus. Destruída a estrutura, o time que a derrubou vence a partida.

No meio do caminho, cada campeão ganha experiência ao eliminar tropas inimigas ou da selva. Conforme passa de nível, ele adquire novas habilidades que podem ser usadas contra estruturas, criaturas ou campeões adversários. Cada um dos 145 campeões possuem características singulares que ajudam a compor a estratégia de cada de time

As posições de cada jogador