'O que valeu mesmo foi a vitória', diz Patrick Vieira

O meia Patrick Vieira foi o símbolo da vitória do Palmeiras ontem. O garoto correu, lutou o jogo inteiro e conseguiu marcar o gol da vitória. Ao final da partida, admitiu que ontem foi um dia especial em sua vida.

"Tive a oportunidade de fazer o gol, mas o que valeu mesmo foi a vitória. Foram o jogo e o tento mais importantes da minha vida. Foi gratificante", disse o meia, que marcou seu primeiro gol na temporada.

Já o zagueiro Henrique avisou à torcida que será necessário se acostumar ao sofrimento do jogo de ontem. "Libertadores é isso. É muita pegada e felizmente deu certo. A torcida nos incentivou e todo mundo está de parabéns pelo que fez".

O goleiro Fernando Prass reforçou as palavras do capitão. "É assim mesmo. Pressão maior na arbitragem e o jogo é mais pegado. Tivemos um time mais bem encorpado e fomos bem, principalmente pelo fato do campo estar pesado e o time deles (Sporting Cristal) marcar forte"

Ontem, não faltou apoio da torcida. Ela fez uma grande festa para receber o elenco, que chegou ao estádio por volta das 20h30. Cerca de 500 palmeirenses fizeram um corredor para o ônibus alviverde passar e, com muitos rojões e gritos de apoio, passaram energia positiva aos jogadores. A postura surpreendeu alguns atletas. "A torcida está de parabéns pela festa que fez aqui", disse Prass.

E para oferecer ainda mais opções ao técnico Gilson Kleina, a diretoria anunciou a contratação de mais dois jogadores. O volante Léo Gago, de 31 anos, e o atacante Leandro, de 19 anos, chegam do Grêmio por empréstimo de um ano como parte da negociação envolvendo a transferência do atacante Barcos para o time gaúcho. Eles podem aparecer no BID hoje e estrearem no clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista.