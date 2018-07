O reservista

Dunga agia como reservista convocado para emergência. Sabe como é: grande medo da maioria dos rapazes liberados do serviço militar está na possibilidade de um dia o país se meter em encrenca internacional grave e eles serem chamados para a luta. Não tem como cair fora, só com reza ou pistolão.

Felizmente, somos gente de paz, do bem, não queremos confusão com vizinhança, tocamos nossa vida, etc e tal. Exceto no futebol, onde se sucedem os confrontos épicos. Ou ao menos assim cartolas encaram compromissos dos times em competições de porte, sobretudo a seleção, que representa o Brasil, a pátria de chuteiras e a lenga-lenga que conhecemos de cor e salteado.

A visão belicista da turma que manda na bola explica o retorno de Dunga, quatro anos após de ter sido defenestrado do cargo por fracassar no Mundial da África e ver na imprensa inimigo a abater. O capitão do tetra, com vocação pra sargento, estava por aí, na reserva, e foi outra vez promovido a comandante.

Como soldado disciplinado, bateu continência e afinou o discurso com o dos superiores. Assim como em 2006, quando foi inventado na função pelo ex da CBF, se encheu de brios, alertou para a preferência por jogadores comprometidos com o projeto, prometeu planejamento, garantiu que não vai se preocupar com questões pessoais, pois o objetivo, o foco, reside apenas, exclusivamente, na seleção. Enfim, prometeu trabalho, dedicação, honestidade e avisou que não venderá sonhos.

Conversa à altura dos patrões e do padrinho Gilmar Rinaldi. Ou seja, tom nacionalista, vago e mais pra palestra de autoajuda do que para papo boleiro. Falou muito pouco - e quase não lhe perguntaram - sobre a maneira como pretende montar a equipe, que sistema lhe agrada, o que fará de diferente em relação à passagem anterior, qual o perfil técnico e tático ideal do atleta para ser chamado, como será a interação com Gallo, qual será a contribuição para modernizar o futebol, e assim por diante. Muita superficialidade.

Dunga elogiou o empenho coletivo, a necessidade de múltiplas funções em campo - o que, na verdade, é bê-á-bá para todo professor com mínimo de bom senso e tirocínio. Mas não abordou, por exemplo, o tratamento a ser dispensado a Neymar. Com Mano e Felipão, foi o centro de referência nos últimos quatro anos. E agora, continuará?

Critiquei a volta de Dunga, por ser mais do mesmo, ação entre amigos, falta de rumo da CBF, escudo adequado e à mão para tirar o foco do vazio de ideias de Marin/Del Nero para reformular o futebol daqui. Tenho reservas de como será o relacionamento com jornalistas, embora acenasse com trégua já no início da entrevista, em que foi afagado aqui e ali. O intimorato Silvio Barsetti, do Estado, foi dos poucos a saírem do lugar-comum nas questões para a Junta.

Dunga não precisa ser amigo de jornalista; basta respeito mútuo, e estará de bom tamanho. A equação é simples: elogios e reconhecimento, se o trabalho se mostrar arejado, leve e eficiente. Críticas, quando cabíveis. Sem patriotada, adesismo, ou atitude chapa-branca - desserviços ao leitor. Também sem perseguição, campanha contra ou prevenção. Será um bom exercício de tolerância.

E que Deus nos ajude. Como, Senhor?! Ah, com essa CBF é difícil...

Quem manda? André Santos apanhou, após surra que o Fla sofreu do Inter. Na volta aos treinos, foi informado de que seria demitido. À tarde, a direção desmentiu, sem muita convicção. Ao agir de maneira dúbia, ela só incentiva torcedores violentos.