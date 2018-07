'O resultado está acima de tudo', diz Julio Cesar, confiante na seleção

GENEBRA - Um dos homens de confiança do técnico Luiz Felipe Scolari, pelo menos neste início de trabalho, o goleiro Julio Cesar entende que está na hora de a seleção brasileira vencer e convencer. Mas, se não der para fazer "serviço completo", que pelo menos a equipe bata a Itália para acabar com o estigma recente de não se dar bem contra seleções de primeira linha.

"O Brasil não perde para a Itália faz tempo. A gente tem de manter esse tabu, ganhar, apresentar um bom futebol e convencer acima de tudo", disse Julio Cesar ontem. Depois, porém, ele reformulou seu pensamento. "No final, o que mais conta é a vitória. Prefiro jogar mal e vencer do que muito bem e perder. O resultado está acima de tudo."

Para ele, a partida desta quinta-feira será muito complicada. Como jogou várias temporadas na Itália, o ex-goleiro da Inter de Milão conhece muito bem a vontade que os italianos têm de bater o Brasil.

Para ele, a seleção tem uma vantagem hoje em relação à partida de fevereiro contra a Inglaterra. Ele lembra que naquela ocasião oBrasil utilizou vários jogadores que mal haviam terminado a pré-temporada, e isso prejudicou o time.

Para Julio Cesar, na noite desta quinta será preciso tomar cuidado especial com um jogador italiano: Mario Balotelli. "Ele é um ótimo garoto. Quem não o conhece tem outra impressão por causa das confusões em que se mete, mas ele é muito boa pessoa. É tem um potencial enorme. A gente tem de tomar cuidado com ele."

CONFRONTOS

A última derrota do Brasil para a Itália foi o 3 a 2 na Copa do Mundo da Espanha, em 1982, que ficou conhecida com a "Tragédia do Sarriá", numa referência ao estádio onde ocorreu a partida. Depois, foram cinco jogos, com três vitórias brasileiras e dois empates - um deles o 0 a 0 na final da Copa de 1994, nos Estados Unidos, que a equipe então treinada por Carlos Alberto Parreira, hoje coordenador da seleção, venceu nos pênaltis por 3 a 2 para conquistar o tetra. O outro empate foi um 3 a 3 em 1997.

As vitórias foram por 1 a 0, em 1989; 2 a 0, em 2009; e 3 a 0, também em 2009, na Copa das Confederações da África do Sul. Coincidentemente, Brasil e Itália vão se enfrentar este ano no evento-teste do Mundial, partida marcada para a Fonte Nova, em Salvador. Na história são sete vitórias brasileiras (com 24 gols a favor), cinco italianas (19 gols) e dois empates.