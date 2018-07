O risco Tolima

O primeiro, o Mirassol, teve bons momentos no sábado, no Morumbi. O São Paulo mereceu vencer, fez gol em jogada com toque de letra de Paulo Henrique Ganso, finalização de Luís Fabiano, oscilou bons e maus momentos. Tudo normal para quem faz o primeiro jogo do ano. Normal também antes de completar o quinto jogo. Eis o risco.

O Bolívar jogou mal contra o La Paz, no Campeonato Boliviano, sábado. Sente o início do ano e não tem time para encarar o São Paulo. Em condições normais, o Tricolor goleia. O problema é o início de temporada, a falta de condições normais. É esse o cuidado que o São Paulo precisa tomar.

No time novo, Jadson joga onde não gosta, aberto pela direita. Melhora quando atua centralizado, como aconteceu no segundo tempo contra o Mirassol.

Mas é impossível começar contra o Bolívar com Ganso no banco. Jadson não gosta de jogar pelo lado e o time poderia ter um meio de campo com um quadrado, outro sistema tático. Nesse caso, mais uma mudança, mais uma incerteza. Há pouca margem para negociação. Ney Franco vai manter o sistema de 2012, improvisar Jadson pela direita.

Na primeira fase da Libertadores 1992, do primeiro título do São Paulo, houve sucesso na Bolívia, mas com vitória sobre o San José de Oruro, empate em La Paz com o Bolívar. Também por isso, quarta-feira é bom tentar uma vitória com boa margem de gols. Só isso dá tranquilidade para ir a La Paz com a segurança de voltar classificado para a fase de grupos.