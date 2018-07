O risco Valdivia

Valdivia abusou de ironias, mandou indiretas aos dirigentes, deixou aberta a possibilidade de ir embora - enfim, tentou roubar a cena num sábado de Aleluia em que o astro foi Dudu e não ele. Em vez de optar por discurso conciliador, de agradecimento até pela paciência que o Palmeiras tem com as infindáveis contusões de que é vítima, colocou-se acima de tudo e demonstrou que não baixará a bola.

O moço parece incomodado com a perspectiva de receber proposta de renovação por produtividade e soltou pérolas de autossuficiência. Na base do "quero ficar" pró forma, avisou que, "se sentir sacanagem interna" nas negociações, virá a público e contará. Lembrou que, se o Palmeiras vacilar, pode deparar-se, no caso dele, com desfecho semelhante aos de Alan Kardec e Wesley, hoje no São Paulo, e que romperam por falta de acordo satisfatório.

Valdivia tem direito de valorizar-se, e a sacrossanta liberdade de expressar-se. Mas parece escolher maneira errada. Involuntária ou deliberadamente? Não sei. Para início de conversa, deveria olhar o que tem apresentado em contrapartida ao que imagina valer. Desde que retornou de fracassada aventura no futebol árabe, quase cinco anos atrás, perdeu mais da metade dos jogos do Palmeiras. Notabilizou-se pelas ausências e não por gols e conquistas.

As aparições esporádicas, nesse período, lhe deram sobrevida não só pela qualidade técnica - não é, nem de longe, um Ademir, um Djalminha, um Evair, um Edmundo, um Rivaldo, um Alex -, mas pela falta de ídolos. O Palmeiras montou elencos tão ruins e foi comandado por gente tão inexpressiva que o "Mago" sobressaiu mesmo sem ter contribuído com quase nada, nem mesmo para evitar a Série B.

Agora, o Palmeiras vive tempos novos. A direção acordou, contratou um gestor para o futebol que não dorme no ponto, investiu em muitos atletas e parece atenta à relação custo-benefício. Valdivia, quem sabe, tenha notado que não está por cima da carne seca e decidiu partir para o ataque. Daí as declarações presunçosas, com escárnio até para o ex-presidente Tirone. (Um repórter perguntou se ele gostava do Rio. Como resposta ouviu: "O Tirone ia lá", em referência ao banho de mar do ex-cartola um dia depois de o time cair para a Segunda Divisão no final de 2012.)

O Palmeiras tem raros momentos de paz e como poucas vezes, desde os tempos da Parmalat, consegue aproximar-se da torcida e tê-la como parceira. Tanto que ação de sócio-torcedor é das mais bem-sucedidas no mundo, em número de adesões. A equipe também tende a evoluir - embora já devesse jogar mais do que o tem feito.

A direção tem a obrigação de não permitir que o equilíbrio, ainda frágil e em construção, se rompa por comportamento de prima-donas a quem lhes falta estofo para tanto. Ou contorna com inteligência o episódio ou correrá o risco de perder moral com o grupo. E jogador de futebol tem faro apuradíssimo para perceber se lida com gente do ramo ou com curiosos com poder.

Novo teste. O Corinthians nada de braçada, no Paulista e na Libertadores. Depois da vitória sobre o Danubio, no meio da semana, houve enxurrada de elogios para Tite e rapazes. Exageros à parte, afagos merecidos e justos, pois é a equipe com maior regularidade e eficiência por aqui. Neste domingo, terá oportunidade de mostrar valor no clássico com o Santos, talvez o adversário mais complicado com o qual vai topar. Robinho e companhia podem proporcionar surpresa em Itaquera.