O rival de Ronaldinho

Não, Ronaldinho não jogará sempre como na Vila Belmiro, quarta-feira passada. Motivações diferentes produzem atuações diferenciadas. Uma coisa é jogar contra Neymar, num duelo entre os melhores jogadores brasileiros do passado e do presente. Na quarta, o passado venceu.

Outra motivação é enfrentar o Grêmio, seu ex-clube, como ontem. Uma terceira coisa é jogar uma partida comum, de meio de campeonato.

Mas quem informa, na Gávea, que o índice de gordura de Ronaldinho Gaúcho está em 9% completa: "Ele está seco e forte!" Isso dá idéia a quem trabalha com o craque que - agora! - ele é candidato a ser o melhor jogador do campeonato brasileiro.

Logo, o Flamengo é candidato ao título brasileiro.

Corintianos, são-paulinos, santistas... preocupem-se.

A teoria de Vanderlei Luxemburgo é diferente. O técnico é sempre cauteloso quando contrata um jogador que retorna ao País. Nunca espera adaptação imediata. Diz que aqui tudo é diferente. O tipo de vida, de alimentação, a rotina de treinamentos, o rigor tático dá lugar ao improviso.

Pela lógica do treinador, Ronaldinho só está se acostumando agora com a nova rotina. Isso explicaria o crescimento.

Digamos que Ronaldinho melhora por causa das duas teorias somadas. Está mais adaptado e mais bem condicionado fisicamente.

Para o declínio, o período em que despencou do trono de melhor do mundo para ser coadjuvante do Flamengo do primeiro semestre, há diversas outras explicações.

Ronaldinho preparou-se para ser craque desde os 9 anos. Ao atingir o ápice, eleito duas vezes seguidas o maior craque do planeta, aos 25, perdeu o entusiasmo.

Ronaldinho nunca deixou de ter prazer em jogar bola. No campinho de sua casa de praia, em Santa Catarina, joga 24 horas por dia. Mas jogar bola é diferente de ser profissional do futebol.

Ao que parece, Ronaldinho tem bons desafios. O de quarta-feira era mostrar que podia ser melhor do que Neymar, o craque da atualidade. A partir de agora, a façanha será provar que pode ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, aos 31 anos.

Em sua carreira, Ronaldinho não precisa mostrar mais nada a ninguém, certo? Pois provar para ele mesmo é o que o tem tornado mais fino, mais leve, mais forte. O duelo de Ronaldinho contra ele próprio pode provocar outras atuações de gala. É de se prestar atenção.

A semifinal. A abertura da Copa do Mundo será em São Paulo, no futuro estádio do Corinthians, em Itaquera. Os primeiros dois dias de convenções na Marina da Glória deram a certeza disso a quem lá esteve. A dilatação do prazo para entrega do Fielzão para fevereiro de 2014 é evidência disso.

Com o primeiro round encerrado, outras brigas começam. A final será no Maracanã. A próxima guerra, portanto, as semifinais.

Desde 2007, o Comitê da Copa trabalha com a perspectiva de dividir a tabela da Copa. Haverá o Mundial do Norte e o do Sul.

Essa divisão indicaria metade dos grupos jogando em RS, PR, SP, RJ, MG e DF, a outra metade em AM, MT, PE, RN, CE e BA.

Se essa divisão sobreviver até as semifinais, há apenas um estádio na parte norte da tabela com capacidade de 60 mil lugares, exigência para sediar uma das semifinais. Só Fortaleza.

Mas o Ceará não parece forte politicamente para abrigar um jogo tão importante. Indício de que a lógica norte-sul não irá até tão longe. Morre nas quartas.

Como o ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, ouviu que Belo Horizonte ficaria com a abertura e até João Havelange acreditou nisso, é enorme a chance de Belo Horizonte ficar com uma das semis.

O Rio tem a decisão e só restam mais três estádios de 60 mil lugares: Porto Alegre, Brasília e São Paulo. Quer apostar?