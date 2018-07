O sacrifício de Guerrero valeu a pena

Ninguém melhor do que um sujeito chamado Guerrero para fazer o gol que deu ao Corinthians o seu segundo título mundial. E, de fato, o peruano foi um guerreiro. Não só porque lutou praticamente sozinho com os zagueiros do Chelsea. E não só porque apanhou, bateu e passou os últimos minutos do jogo praticamente se arrastando pelo campo.

O atacante sofreu um estiramento de ligamento no joelho direito na última rodada do Brasileiro, contra o São Paulo. O tempo médio de recuperação de uma lesão desse tipo varia de 15 a 20 dias, o que o deixaria fora do Mundial. "Tive muito medo quando me contundi", revelou ele. "Graças a Deus pude me recuperar e chegar em boas condições aos dois jogos. Não queria perdê-los por nada no mundo."

Guerrero viajou para o Japão com muitas dores e teve de sofrer uma infiltração de medicamentos no local da lesão para estar em campo na estreia. O peruano saiu esgotado da partida diante do Al Ahly, mas o esforço foi recompensado com o gol que levou o time à final. Como as dores não diminuíram nos dias que antecederam a decisão, Guerrero jogou ontem no sacrifício.

O peruano é o tipo de jogador que a Fiel ama. Além de fazer gols, ele corre, luta pelo time e não tira o pé nas divididas, mesmo lesionado. "Ganhar um título como esse não tem preço. Não importa a lesão que seja, aconteça o que acontecer, valeu a pena. Para mim o mais importante é que somos campeões do mundo. O resto veremos depois."

Com a experiência de ter jogado dez anos na Europa - e já ter enfrentado o Chelsea -, Guerrero sabia que o jogo de ontem seria um daqueles em que os atacantes têm poucas oportunidades de gol - e, quando elas aparecem, não se pode errar. E ele não errou. "É necessário ter a cabeça fria e tomar a decisão certa em questão de segundos. Não tinha outra opção a não ser dar a cabeçada, e ainda bem que entrou."

O atacante chegou ao Corinthians após a Libertadores. Ele demorou para engrenar porque logo de cara sofreu uma lesão no pé esquerdo. Em apenas 17 jogos pelo clube, fez oito gols - um deles, o de ontem, já pode ser considerado um dos mais importantes da história do Corinthians.

"Sonhava em fazer gol na final. Depois daquela despedida em São Paulo e de ver tantos corintianos aqui, fiz esse esforço por eles. Dedico esse título a essa gente, que fez muito sacrifício para estar aqui."

Guerrero, então, foi perguntado se já caiu a ficha de que ele cravou ontem seu nome na história do Corinthians. "Que ficha?", respondeu, com um largo sorriso de campeão no rosto e sem ter entendido o que significa a expressão "cair a ficha".