O Santos contagia até os adversários

Respondo que o encanto desse time vem justamente do fato de que é tão bom, joga tão bonito, que faz até o adversário jogar bem. Transforma por isso qualquer jogo numa grande partida. Palmeiras, Santo André e Grêmio, só para citar alguns dos últimos vitoriosos, ao enfrentar o Santos melhoraram. Contaminados por aquele futebol descuidado, alegre, quase risonho, esses times sisudos e pesados se transformaram milagrosamente e pelo menos em uma partida jogaram o que não costumam jogar, jogaram o que na verdade não sabem.

Mágica santista. Essa é a virtude desse time. Fazer o adversário se superar e, às vezes, por uma mágica absurda, até se igualar a ele em campo e, mesmo, vencer. É o futebol, portanto, que deve agradecimentos a essa jovem equipe. Que importam, no fundo, as vitórias? O Santos vem provando que arte, o tão falado e execrado "futebol arte", verdadeiro palavrão para os ouvidos dos "guerreiros" de plantão, é o que mais comove os torcedores brasileiros, porque responde ao que somos no mais profundo de nós mesmos, porque respeita a forma pela qual conquistamos o mundo quando começamos a ganhar Copas e torneios.

No dia seguinte aos jogos do Santos é comum ver grupos de pessoas discutindo os lances e, principalmente, os gols. Nunca vi ninguém se reunir para falar de gols feios, produto em geral de bolas paradas que vão encontrar a cabeça de alguém na área. Depois dos jogos do Santos os gols voltaram a ser discutidos nas esquinas.

Sofisticado e simples. Esse futebol que o Santos pratica é ao mesmo tempo sofisticado e simples. Parece fácil de tão espontâneo, de tão à vontade, mas é arte, e, por isso, difícil e elaborado. Requer apenas talento e um treinador que não atrapalhe. Dorival Jr. tem tido a sabedoria suprema de não se meter muito com o que os jogadores estão fazendo. Limita-se a ser uma espécie de regente. Os jogadores de vez em quando olham para ele e recebem uma sugestão que avaliam se vão cumprir ou não dependendo do que ocorre no jogo. E saem todos felizes. Principalmente o torcedor, que se diverte como há muito não se divertia num campo de futebol.

Nada de Meninos. Só não gosto que esses jogadores continuem a ser ainda chamados de Meninos da Vila. E, pior, tratados como meninos. São homens e jogam muito. Ao tratá-los como homens não lhes devem ser perdoadas palhaçadas em campo ou fora dele, e disso sou um critico feroz. Mas jogam muito e isso é o que importa. Foi ótimo para eles não terem sido convocados para a seleção brasileira. Seriam peixes fora d"água, sem trocadilho, e certamente nem jogariam. Não estão preparados ainda para abrir mão de seus talentos, nem são, aliás, muito valorizados por quem idolatra a Europa, onde Robinho senta no banco de um time modesto, o Manchester City.

O Santos me encanta porque ao invés da garra ele oferece classe, ao invés da retranca ele oferece a fantasia, ao invés da seriedade ele oferece a irreverência e ao invés da vitória ele oferece o espetáculo.