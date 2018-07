'O São Paulo vai ficar no meu coração', diz Lucas

Desde que Lucas foi vendido ao Paris Saint-Germain, em agosto, não houve um dia em que ele não tivesse dito que fazia questão absoluta de deixar o São Paulo com um título. E isso ele conseguiu. Nem mesmo a bizarra situação ocorrida no Morumbi, a de uma final disputada pela metade, estragou a festa do atacante.

Assim que o árbitro Enrique Osses sacramentou o prematuro fim da partida, Lucas correu para o distintivo são-paulino construído ao lado do gramado do Morumbi e lá se ajoelhou para receber a consagração de uma torcida que gritou seu nome com mais força do que nunca. E havia mais: após receber o troféu destinado ao melhor jogador da Copa Sul-Americana, Lucas recebeu uma homenagem inesperada de Rogério Ceni. Ao goleiro cabia a deliciosa tarefa de levantar a taça, mas ele colocou a faixa de capitão no braço direito do menino e deixou que ele erguesse o troféu. Lucas estava claramente emocionado.

"Eu queria agradecer a todos vocês por todo o carinho, todo o amor", disse Lucas à torcida em um microfone conectado ao sistema de som do Morumbi. "Eu estou indo, mas podem ter a certeza de que cada um de vocês vai estar dentro do meu coração. E o São Paulo principalmente, porque eu amo esse clube. Um dia eu quero voltar a vestir essa camisa maravilhosa e ganhar muitos títulos aqui."

O jogo de ontem era absolutamente especial para Lucas e isso ficou ainda mais claro quando ele pisou no gramado do Morumbi e percebeu que a torcida já estava com saudades. Torcedores exibiram uma grande faixa com o desenho do rosto do garoto e, pendurada em balões, fizeram essa faixa voar por cima do Morumbi. A massa cantou seu nome por um bom tempo e ele recompensou esse carinho todo com o gol que abriu o caminho do título da competição continental.

Ídolo. Campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2010, Lucas ainda era conhecido como Marcelinho quando estreou no time profissional do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Atlético-PR, na Arena da Baixada. De lá para cá, foram 128 partidas e 32 gols (já contando o de ontem). Uma caminhada breve, mas que transformou o menino em ídolo de maneira fulminante. Lucas entrou na equipe em um momento de transição e foi um dos pilares da reformulação tricolor.

Com personalidade, Lucas superou a pressão inicial e rapidamente se tornou um queridinho da torcida e de todos os técnicos que o dirigiram. De Sergio Baresi a Ney Franco, ele nunca teve seu status de titular contestado.

Dono de habilidade rara e de velocidade acima da média, o atacante soube também driblar as inevitáveis comparações com Neymar, maior expoente de sua geração. Amigo do santista, Lucas sempre respondeu com paciência as perguntas sobre as diferenças entre os dois e, aos poucos, foi saindo da sombra do craque do Santos.