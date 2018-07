Prancheta do PVC, O Estado de S.Paulo

Campeão gáucho pelo Grêmio em 1987, 1995 e 1996, conquistou o segundo desses títulos jogando com o time reserva. Anunciou que jogaria o Grenal decisivo com apenas três titulares. Escalou outros três, mas venceu a final com cinco suplentes. Aquele Grêmio dependia de bolas paradas, como o Palmeiras de hoje.

Na estreia do Paulistão 2012, que pode quebrar o tabu de Felipão, o time fez 1 a 0 em escanteio cobrado por Marcos Assunção, para variar. Sofreu o empate de pênalti. E fez 2 a 1 graças à boa jogada de Valdivia.

No tempo em que era campeão estadual e usava o banguzinho - gíria gaúcha para descrever o time aspirante - Felipão era o paizão. Ano passado, um dos maiores problemas do Palmeiras foi a crise do vestiário. Em consequência dela, má vontade nos treinos, mal futebol.

A situação melhorou depois da contratação de César Sampaio para diretor de futebol. Essa paz pode representar bom futebol de Valdivia e um time que, consequentemente, dependa menos das bolas paradas. Ganhar em Bragança Paulista, onde historicamente o Palmeiras se dá mal, pode ser sinal de um ano melhor. O futebol da estreia, ao menos, foi bem mais sólido. A questão é se será, nos próximos jogos, para quebrar o longo tabu de 15 anos de Felipão.