O time do Mundial Dois gols sofridos pelo Chelsea nesta semana poderiam receber o carimbo do Corinthians. Terça-feira, o volante brasileiro Fernandinho, do Shakhtar, tomou a bola do pé do belga Hazard, do Chelsea, no círculo central. Luiz Adriano puxou o contra-ataque ultra veloz e ofereceu o passe para Fernandinho marcar.