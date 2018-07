O time é guerreiro. Mas longe de ser o de 1999 Comparar dois times é sempre complicado, ainda mais quando um deles tem em seu currículo o título da Libertadores. Para se ter ideia, o Palmeiras de 1999 tinha Evair no banco de reservas. Além de Pedrinho, Euller, Roque Júnior e outros jogadores que faziam bem a função quando preciso. O atual Palmeiras não é conhecido por sua fartura no elenco. Agora que Wellington Paulista chegou, Felipão ganhou mais uma opção para o ataque, mas o atleta só pode ser usado na Copa do Brasil e no Brasileiro. No Estadual, Luan e Adriano brigam por uma vaga ao lado de Kleber, esse sim titular absoluto. Mas, e se ele se machucar? Aí entra o problema do grupo: não há ninguém para substituí-lo à altura.