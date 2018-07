'O time tem de jogar como na Libertadores', analisa Zé Elias SÃO PAULO - O volante Zé Elias, que jogou no Corinthians entre 1993 e 1996, não gostou a estreia do time no Mundial de Clubes. Para ele, houve uma queda muito acentuada de rendimento no segundo tempo contra o Al Ahly. Para a decisão contra o Chelsea, no domingo, o ex-jogador acredita que a melhor tática será repetir o que foi feito na Libertadores, na semifinal contra o Santos: apostar no contra-ataque.