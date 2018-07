'O Valdivia pode nos ajudar muito se estiver motivado'

O novo presidente, porém, está otimista em poder recolocar o Palmeiras nos trilhos. Para isso, pede um pouco de paciência. Um de seus primeiros atos deverá ser conversar com Valdivia. Para Nobre, se o chileno estiver motivado, será fundamental no processo de recuperação.

O que o senhor pretende fazer para reerguer o Palmeiras?

Salvador da pátria não existe. Não existe mágico, existe gente séria. Que vai trabalhar duro para mudar a situação do Palmeiras.

Em que condições financeiras recebe o clube?

O tamanho do buraco só vou saber mesmo quando tiver conhecimento dos números. Sei que é grande. Serei cobrado a partir desta terça-feira (hoje).

Qual seu estilo de administrar?

Sou a favor de ousadia nas contratações, mas com responsabilidade. Presidente não escala, nem escolhe contratações. Pode vetar, às vezes por motivos financeiros. Vou conversar com o Tirone primeiro e depois ir ao mercado.

Mas a torcida quer respostas rápidas, time competitivo e mudanças administrativas?

Vim da arquibancada e sei atender ao anseio do torcedor, mas não consigo atender tudo. Prevemos mudanças radicais na forma de administrar o clube.

O que pensa do Valdivia?

O Valdivia, motivado, é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Temos um bom relacionamento com ele e quero um papo franco e direto com ele para tentar reverter esse quadro. Tenho certeza de que ele pode nos ajudar muito na temporada, desde que esteja disposto.

Como será o time?

Vai ser um grupo só para a temporada toda, mas não pode ser um elenco limitado. Temos a Libertadores e a Série B, que são competições de muita força. É normal encontrar problemas como contusão, precisamos elenco para as duas.