O verdadeiro campeão é Cuca

A maioria vinha de insucesso em equipes anteriores, para não dizer fracasso. Celso Roth, do Internacional, vinha de uma pouco meritória campanha no Vasco, de onde tinha sido devidamente demitido. Renato Gaúcho, impotente para deter a marcha para a Série B que parecia o destino mais do que provável do Fluminense no ano passado, também saiu levando um gosto amargo na boca. Em nova equipe também não vinha brilhando tanto, apesar da boa campanha feita com o Bahia na Segunda Divisão, até que chegou ao Grêmio.

Tite estava em um lugar remoto do mundo até que alguém no Corinthians se lembrou da existência dele e foi chamado de novo à vida. Está fazendo um grande trabalho.

Cuca, demitido pelo Fluminense, assumiu o Cruzeiro e se deu bem. Casos ainda mais curiosos são os de Artur Neto e Marcelo Martelotte. Ninguém sabe quem é nenhum dos dois. Martelotte ainda pode ser chamado de interino, no Santos, mas acabou sendo o treinador neste fim de temporada, e não vem fazendo má figura. Se não tivesse contratado o ex-corintiano Adilson Batista para 2011, o clube poderia até efetivá-lo para a Libertadores.

Artur Neto é diferente. Apesar de rebaixado, é possível que ganhe a Sul-Americana e vá à Libertadores. Conseguiu a proeza (proeza no caso talvez seja uma palavra que não se aplica completamente) de derrotar o Palmeiras no Pacaembu e dar extraordinário moral para um time que estava sem nenhuma confiança. É impressionante a gangorra emocional em que se transformou a vida dos jogadores e torcedores do Goiás nos últimos tempos. Do inferno, em poucos dias, subiram para o paraíso. E lá vai Artur Neto em direção da Libertadores.

No entanto, o caso que me chama mais atenção é o de Cuca. Esse time do Fluminense que aí está foi Cuca quem montou. Foi ele quem realizou o milagre de devolver a grandeza ao time, devolver a altivez, o orgulho e a noção de poderio. Realizou virtualmente o impossível, salvando o clube de um rebaixamento onde estava já devidamente colocado por torcedores e críticos. Foi o líder da façanha mais espetacular realizada por um clube nos últimos anos. Empolgou até adversários. Como recompensa foi demitido, porque não conseguiu ganhar um desses muitos torneios que andam por aí.

Assumiu o Cruzeiro em má situação no campeonato, embora ele estivesse apenas no início, reergueu o time e está disputando o título. Pode até ser campeão. Vou torcer por ele. Não que desmereça o trabalho de Muricy Ramalho e Tite. Sou admirador dos dois e tudo o que venham a ganhar será com grandes méritos. Mas, qualquer que seja o resultado, o verdadeiro campeão é Cuca. Treinador mais do que discreto, realiza seu trabalho com enorme dignidade mesmo quando está sob intensa pressão e quando tem contra si, mesmo sua própria torcida, como aconteceu mais de uma vez em clubes do Rio. Não se queixa, não reclama. Vai em frente e segue trabalhando. Cuca é, entre todos os treinadores derrotados, e que se transformaram em vencedores, o que eu mais simpatizo pelos seus feitos simultâneos no Fluminense e no Cruzeiro. Fico igualmente feliz por Celso Roth, Renato Gaúcho, Tite, Martelotte e, sem dúvida, Artur Neto. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nunca os versos famosos de Paulo Vanzolini foram tão adequados como para esses nomes, até mesmo Muricy Ramalho.