Correa também podia cuidar de Carlinhos, válvula de escape do Flu pelo lado esquerdo. Contra o São Paulo, semana passada, foi assim.

Correa cuidou de Carlinhos e Juninho marcou bem Wellington Nem em quase todos os lances. Quase, porque na bola do primeiro gol do Flu Nem entrou em diagonal com Juninho atrasado. Outro erro: Jean estava livre.

Jean, o volante que é meia, cria mais do que Thiago Neves no melhor time do campeonato. Kleina pensou em tudo. Denoni marcava Thiago Neves, Jean era marcado por Patrick Vieira... Não, no primeiro gol Jean estava livre para fazer o passe.

Não era muito simples a situação de Kleina antes do jogo e suas opções foram justas. Até mesmo Obina, que não deu certo. Curioso é como o que parece ser certo dá errado e quando tudo está errado dá certo. Marcos Assunção saiu do jogo para a entrada de Luan e o gol do empate por 2 a 2 do Palmeiras, acredite, saiu de bola parada - Patrick Vieira.

Das raras coisas boas do campeonato do Palmeiras, uma é terminar com pratas da casa como Patrick e João Denoni.

E mesmo eles... Patrick perdeu gol escancarado semana passada, Denoni deu passe errado, deu contra-ataque ao Flu e o escanteio em que Fred quase marcou no fim. Problemas táticos?

Talvez mais emocionais até do que técnicos. Mas como pedir calma nesta hora? De 2002 para cá, o Palmeiras anda em círculos a tal ponto que pode cair em Volta Redonda.

