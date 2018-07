Oakland aprova estádio para tentar vetar ida de time da NFL para Las Vegas

Depois de ameaçar voltar para Los Angeles e se aproximar de se transferir para Las Vegas, o Raiders, franquia da NFL, pode permanecer em Oakland. Na noite de terça-feira, a câmara municipal da cidade aprovou a abertura de negociações para a construção de um estádio, orçado em US$ 1,3 bilhões.

O projeto é liderado por dois ex-jogadores: Rodney Peete e Ronnie Lott, este último pertencente ao hall da fama da liga de futebol americana. Neste projeto, a prefeitura da cidade californiana arcaria com US$ 350 milhões, apenas. "Ainda assim, temos um longo caminho adiante. Ainda temos que convencer a NFL, ainda temos que convencer Mark Davis (dono do Raidres)", lembrou Lott.

O problema é que Davis já encaminhou a transferência do Raiders para Las Vegas, em Nevada, insatisfeito com a indisposição de Oakland em ajudar na construção de um novo estádio.

O Raiders chegou a solicitar à NFL o retorno a Los Angeles, onde jogou de 1982 a 1994, num momento que três franquias queriam se transferir para lá, a NFL aprovou só a mudança do St. Louis Rams, dando ao San Diego Chargers a possibilidade de dividir estádio com o agora Los Angeles Rams. O Raiders só poderia compartilhar o estádio se o Chargers não quiser.

Depois disso, Davis se aproximou de um acerto com Las Vegas. Lá, conseguiu que o estado de Nevada ajude com US$ 750 milhões e que o magnata dos cassinos Sheldon Adelson pague outros US$ 650 milhões para a construção de um estádio de US$ 1,9 bilhões, que seria dividido com o time de futebol americano da Universidade de Nevada.

A transferência da franquia para Las Vegas, porém, precisaria ser aprovada por 24 dos 32 donos de franquias da NFL. Essa votação deve acontecer em janeiro.