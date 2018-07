'Oba-oba de 50 não pode contagiar a seleção em 2014'

Abrir as portas da seleção brasileira para políticos em 2014 na Copa do Mundo não seria por si só um problema. Mas desde que não se transforme, como em 1950, num uso político do grupo e um clima de "oba-oba" afete a preparação e concentração da seleção. A avaliação é de Thiago Silva, capitão da seleção de Mano Menezes e homem de confiança do treinador para levar o grupo à conquista do hexa, jogando em casa em menos de dois anos. Em entrevista exclusiva ao Estado, durante a concentração na Polônia, o zagueiro admite que no exterior já o perguntam como o Brasil fará para superar os erros de 1950. Thiago Silva sorri de forma constrangida quando se comenta que seus ombros estão mais largos diante do peso de levar todo um país nas costas no primeiro Mundial no Brasil em 64 anos. Mas não foge de suas responsabilidades e confessa que já ficou sem dormir diante das cobranças. O capitão não esconde uma mágoa com a forma pela qual a torcida brasileira tem criticado o grupo. Mas revela um sonho: como capitão, quer repetir o que Bellini, Mauro, Carlos Alberto Torres, Dunga e Cafu fizeram e levantaram a taça. Mas, desta vez, diante de um Maracanã lotado.

Se nada mudar radicalmente, tudo indica que você será o capitão da seleção que vai disputar a Copa de 2014 e eventualmente a pessoa que levantaria a taça diante o público brasileiro. Você já pensou nesse momento?

Na primeira vez que entrei como capitão, não pensei nisso não. Já na segunda já veio em mente ter essa conquista. Não será fácil. Mas ser capitão não foi algo que ocorreu na minha vida de forma forçada. Eu não coloquei como meta. Aconteceu naturalmente. Mano me deu essa oportunidade e acima de tudo responsabilidade. É um orgulho. Mas se eu te disser que não estou pensando lá na frente em levantar a taça diante do Brasil, estaria mentindo. Penso sim. Tenho isso como objetivo e sonho. Todos nós aqui sabemos que, se vencermos no Brasil, a Copa vai mudar nossas vidas para sempre.

Você já chegou a não dormir por causa do peso da responsabilidade?

No meu primeiro jogo como capitão, que sabia que iria ser capitão, ficou essa pressão. Eu me perguntava: o que eu vou falar para o grupo, o que vou dizer para motivar. Aquela noite foi difícil de dormir e acordei já pensando. Foi uma noite conturbada.

Diante das vaias recebidas, como vocês estão lidando internamente com as críticas?

É algo que fica martelando e fica até chato. Acho que o grupo não tem nada a ver com isso nem a comissão técnica. Fenômenos no futebol nascem a cada quinze anos. Essa é a verdade. Não nascem craques todos os anos. Nós temos uma responsabilidade grande de representar o nosso País. As pessoas acham que estamos de brincadeira, de sacanagem. O que ocorre é que confundem as coisas. Somos felizes por estarmos em campo e às vezes somos interpretados de outra maneira. Mesmo quando colocamos fotos na Internet, lemos comentários com muita besteira. Temos de saber aturar isso e lidar com essa pressão, porque estamos em uma situação um pouco chata. Mas vamos reverter pouco a pouco essa visão. Esse é o nosso dia a dia aqui dentro. Não podemos deixar de lado a alegria. Todos sonhamos estar aqui. Antes de sair do Milan, Gattuso me disse que o Brasil estava jogando como europeus, muito sérios e que havíamos perdido a alegria de jogar. Isso foi algo que me marcou bastante. Hoje vemos o grupo jogando solto e é assim que deve jogar.

Muitos apontam que foi justamente na Era Dunga que o Brasil perdeu a alegria de jogar. Você estava naquele grupo e hoje é um dos poucos que está com Mano. Quais são as diferenças…

A grande diferença é a experiência. Naquela ocasião tínhamos muitos jogadores experientes e era sério o tempo todo. Não se dava nem uma risada ao adversário. Aqui, somos todos jovens e alegres por estarmos na seleção. Por isso é que se vê muita alegria a cada treino e jogo. Isso nos faz mais unidos. Num momento fácil, é muito mole dar apoio aos outros. Difícil é num momento ruim.

Mas se a experiência marcava aquele grupo, como se explica o que ocorreu no jogo contra a Holanda nas quartas de final e que você assistiu do banco?

Foram dois jogos diferentes. No primeiro tempo, poderíamos ter feito três a zero. O esquema tático foi muito bem. No segundo, pensamos que poderíamos fazer a mesma coisa, ganhando facilmente. Mas foi o contrário que ocorreu. A Holanda neutralizou as principais jogadas e atacando de uma maneira que não esperávamos, que era na bola aérea. Isso nos deu uma dificuldade muito grande. Erramos algumas vezes e perdemos a confiança. Depois do empate, a equipe teve um descontrole muito grande.

Muito se fala da importância de Kaká para trazer experiência ao grupo. Mas o que é que o meia traz ao grupo de Mano Menezes que Julio Cesar, Maicon ou Lúcio já não trouxeram quando tiveram suas chances…

O que podemos dizer é a qualidade no meio campo. Outros tiveram a oportunidade de retornar e também tinham experiência. Mas não na posição que estávamos necessitando. A movimentação do ataque na última partida parecia que já tínhamos jogado há muito tempo juntos.

Todos apontam que a Copa das Confederações será decisiva para essa seleção. Não ser campeão seria considerado como um fracasso ou o que conta é como a seleção vai jogar?

É a forma que vamos jogar. Acredito que já criamos uma identidade. Quando se troca taticamente os onze titulares entre uma Copa e outra, é uma dificuldade e sabemos disso. No início desse processo, isso foi algo complicado. Mas vejo a equipe bem nesse momento, com entrosamento bom e grande movimentação. Agora, sabemos que a Copa das Confederações será muito importante em termos de confiança, principalmente por ser dentro do País. Mas se formos derrotados, acredito que isso não vai abalar o grupo porque o nosso principal objetivo é o Mundial. Claro que, com a perda dentro de casa, a tendência é de que a pressão e cobrança aumentem ainda mais e não é isso que queremos.

Além das atuais críticas, o

Brasil vai enfrentar o seu

passado. Vocês já falaram sobre o que ocorreu em 1950?

Muita gente fala disso comigo aqui no exterior. A verdade é que, aqui na seleção, ainda não reunimos o grupo para falar: puxa, o que ocorreu em 1950 que podemos mudar. No Milan, alguns jogadores já vieram me falar da situação de 1950 e da pressão que sofreríamos. Vieram me perguntar o que faríamos para ganhar. O segredo é trabalhar o dia a dia, confiar mais em nós. As pessoas tentam tirar essa confiança de nós. Temos de olhar olho no olho e dizer: vou fazer tudo por você. Vejo um grupo preparado nesse momento. Eu confio no meu grupo e tenho total confiança na comissão técnica que está fazendo trabalho incrível.

Você acha que é o caso de blindar a seleção em 2014 contra eventuais usos por políticos como palco ou para evitar que se transforme cabo eleitoral de partidos?

Se você vê que é uma pessoa bem-intencionada e quer seu bem de verdade, é válido abrir suas portas para fazer foto ou dar palestra. Não é isso que vai tirar nossa concentração em nosso objetivo maior. É claro que se ficar num oba-oba, com muita festa, é claro que vai prejudicar. Mas temos pessoas capacitadas dentro da comissão e uma assessoria de imprensa. Acredito que, conversando, não vai ter nenhum tipo de problema. A seleção é do povo brasileiro e, se essas pessoas quiserem vir, serão bem recebidas.

Diante das perguntas que se fazem sobre os estádios brasileiros e diante das críticas à seleção, você acha que esse é um momento de redefinição para o futebol brasileiro.

O Brasil perdeu espaço de um tempo para cá no futebol. As pessoas criticam muito o estilo de jogo e modo de ser. Mas estamos mudando isso. Já ouvi alguns espanhóis dizendo que querem jogar contra o Brasil. Eles sabem que estamos melhorando e que o trabalho é sério para um eventual confronto ser um clássico mundial.

A Espanha é a melhor seleção do mundo hoje?

Sem nenhuma dúvida disso.

Mas são os favoritos para a Copa de 2014?

Até o momento sim. Claro que favoritismo não diz nada quando estamos dentro de campo. O Brasil está no caminho certo.