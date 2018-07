Obama parabeniza Cubs e convida equipe para ir à Casa Branca durante seu mandato

Torcedor assumido do Chicago White Sox na Major League Baseball (MLB), até o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se rendeu à importância e à emoção da conquista do título do maior rival, o Chicago Cubs, na World Series. Horas depois da emocionante vitória por 8 a 7 do Cubs sobre o Cleveland Indians fora de casa, na última quarta-feira, no jogo sete da série decisiva, o político se manifestou sobre o assunto.

Obama quebrou o protocolo comum aos campeões da MLB, que costumam visitar o presidente dos Estados Unidos na Casa Branca no ano seguinte ao título, e convidou o elenco do Cubs para ir à residência presidencial ainda em 2016. Isso porque ele, que viveu boa parte da vida em Chicago, não estará mais no comando do país em 2017 - Donald Trump e Hillary Clinton disputam as eleições deste ano.

"Aconteceu: o Cubs venceu a World Series. Esta é uma mudança que até quem cresceu no sul da cidade, como eu, pode acreditar. Querem vir à Casa Branca antes que eu vá embora?", escreveu Obama em sua página no Twitter, lembrando que viveu boa parte da vida no sul de Chicago, zona notoriamente dominada por torcedores do White Sox, enquanto os fãs do Cubs costumam ser do norte.

Mas as manifestações de Obama não aconteceram somente por sua relação com Chicago. O título de quarta-feira parou os Estados Unidos e se tornou um dos grandes acontecimentos do esporte nos últimos tempos por diversos fatores. O principal deles era a fila da equipe, que já durava 108 anos. Campeão pela última vez em 1908, o Cubs enfrentava a mais longa seca de títulos de um time de esportes profissionais nos Estados Unidos.

Além disso, a série decisiva com o Indians, que também enfrenta longo jejum e não é campeão desde 1948, foi emocionante. O time de Cleveland chegou a abrir 3 a 1 na melhor de sete jogos e tomou a virada, com as últimas duas derrotas acontecendo diante de seu torcedor. Na última quarta, o Cubs chegou a abrir 5 a 1 no placar, viu o Indians empatar em 6 a 6 na oitava entrada e, somente em uma entrada extra e após 17 minutos de paralisação por causa da chuva, conseguiu a inesquecível vitória por 8 a 7.

"O Cubs venceu a World Series, o que até para um fã do White Sox é algo muito importante. O Cubs esperou 108 anos. Eu estava vendo algo na tevê que explicou que na última vez que o Cubs venceu, Thomas Edison estava vivo e ainda não haviam inventado o pão de forma. Então, para os torcedores, esta foi de fato a melhor coisa que aconteceu desde a invenção do pão de forma", disse o presidente em um discurso, brincando com uma expressão comum nos Estados Unidos.