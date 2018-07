OBERDAN CATTANI, O ÚNICO PALESTRINO VIVO

Prestes a completar 93 anos (faz aniversário no dia 12 de junho), Oberdan Cattani é a história viva do Palmeiras. Único atleta dos tempos de Palestra Itália ainda vivo, ele se recorda com detalhes do período em que o clube foi obrigado a mudar de nome.

"Éramos hostilizados por defender um time que levava o nome de um país rival do Brasil na 2ª Guerra Mundial. Os torcedores dos outros times nos chamavam de carcamanos pelas ruas. Para mim, que sou descendente de italiano, era pior", lembra o ex-goleiro.

Oberdan chegou ao Palestra Itália em 1941 e ficou no clube até 1954. Conquistou quatro Campeonatos Paulistas (1942, 1944, 1947 e 1950), duas Taças de Campeões Rio-São Paulo (1942 e 1947), uma Copa Rio (1951) e um Torneio Rio-São Paulo (1951).

É tido como o maior goleiro brasileiro da década de 1940 e exemplo de dedicação ao Palmeiras. Até hoje gosta de se vestir de verde e aponta o São Paulo como maior rival, e não o Corinthians.

E o motivo é simples: o clube do Morumbi foi um dos que comandaram a campanha para a alteração do nome em 1942. "Já tínhamos mudado de Palestra Itália para Palestra de São Paulo, mas eles não aceitaram", diz.

O ex-goleiro se recorda bem do dia em que anunciaram a troca do nome para Palmeiras. Foi às vésperas do jogo contra o São Paulo, que deu ao clube o título paulista. "Estávamos concentrados na chácara de um diretor em Poá, quando avisaram que não podíamos mais continuar como Palestra. Os mais velhos, como o Junqueira (zagueiro que atuou no clube de 1931 a 1945), choraram muito. Eu também fiquei com os olhos cheios de lágrimas", lembra.

Passados 70 anos do episódio, Oberdan faz um balanço positivo da mudança. "No final, acabou sendo benéfico, porque aqueles que não gostavam do Palestra viraram palmeirense e o clube ganhou mais torcedores."/ R.R.