OBJETIVO É O PÓDIO NAS COMPETIÇÕES

Neste ano não haverá Olimpíada nem Mundial, mas isso não significa que as seleções masculinas e femininas não terão grandes disputas. As duas equipes estão de olho na vaga para a Copa dos Campeões, no Japão, e para isso precisam vencer o Sul-Americano. No masculino, a disputa será no Chile. O time comandado por Bernardinho ainda participará da Copa Pan-Americana (México) e da Liga Mundial. É o atual bicampeão da Copa dos Campeões e vai defender o título.

No feminino, a equipe do técnico José Roberto Guimarães vai jogar o Vôlei Master (Suíça), o tradicional Grand Prix e o Sul-Americano, que será realizado no Peru. Em 2009, na última edição da Copa dos Campeões, o Brasil ficou com a prata, atrás da Itália. "A preparação das seleções será feita em Saquarema nos intervalos das competições, e o objetivo em cada uma delas sempre será o pódio", explica Antônio Rizola, gerente de seleções (quadra) da CBV.

Para o próximo ciclo olímpico, as duas seleções passarão por renovação. No masculino, alguns campeões deram adeus, como Ricardinho, Giba e Rodrigão, por exemplo. Mas outros jogadores talentosos já foram chamados, como Lucarelli, Wallace e o levantador William, eleito o melhor da Superliga. "Jogar a Olimpíada no Brasil seria muito bom. Espero ter continuidade e vestir a camisa da seleção o ciclo olímpico todo", diz William.