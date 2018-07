Obra em avenida que leva ao Castelão é entregue incompleta

Há oito pistas disponíveis, mas ainda faltam a construção do canteiro central - que abrigará uma ciclovia -, o acabamento da calçada e a ampliação de uma ponte que passa pela avenida. "Fizemos o que era para ter sido feito em dois anos e meio", esquivou-se o prefeito Roberto Cláudio.

O pacote de mobilidade urbana inclui outras obras, todas com previsão de conclusão apenas para o Mundial de 2014: um túnel por baixo da rotatória que ligará a Avenida Paulino Rocha à Via Expressa e melhorias na avenida Dedé Brasil. A Câmara dos Deputados decretou feriados nos dias 19 e 27 para amenizar os efeitos do trânsito.

Durante a cerimônia de entrega, que contou com a presença do governador Cid Gomes, os trabalhadores receberam bilhetes para as partidas que serão disputadas na cidade. Foram distribuídos 500 bilhetes. "Estamos premiando esses funcionários pelo trabalho executado".