Obra mais espetacular deverá ser o ''diamante'' do Lyon

Desses, ? 1 bilhão (R$ 2,2 bilhões) serão empregados para a construção de quatro arenas, em Lille, Lyon, Bordeaux e Nice. A obra mais espetacular será o diamante a ser construído pelo Lyon, para 57,6 mil torcedores e ao custo de 320 milhões (R$ 711 milhões). O estádio mais caro será o de Lille, que terá 47,8 mil assentos e custará 324 milhões (R$ 720 milhões).

Outras oito arenas serão renovadas: Lens, Saint-Denis, Paris, Nancy, Estrasburgo, Saint-Etienne, Toulouse e Marselha. Os projetos mais importantes são os do Saint-Denis, palco da final do Mundial de 1998 (vencido pela França contra o Brasil), o Parc de Princes, do PSG, e o Vélodrome, do Olympique, que passará por uma revolução até 2014. O projeto é ampliá-lo de 60 para 65 mil lugares e construir cobertura quase total.

Os dados relativos à Euro-16 constam do dossiê submetido à apreciação do comitê executivo da Uefa. O governo francês se compromete a injetar ? 290 milhões (R$ 644 milhões) para as obras. A maior parte dos recursos virá de fontes de financiamento mistas ( 850 milhões) e privadas (? 600 milhões).