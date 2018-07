Obras da Arena vão ser retomadas hoje

O Palmeiras ainda reclama de vários itens do contrato, mas fechou o acordo após Walter Torre e seus sócios colocarem seus bens como garantia - o clube reclamava principalmente do seguro de performance, fechado em 38% do valor total da obra. "Acho que foi um bom negócio para eles e, para gente, foi razoável. Acho que se tivesses proposto isso para o Corinthians ou para o São Paulo, eles não topariam", disse Tirone.

A promessa da WTorre é em entregar o novo estádio ao Palmeiras em abril de 2013. A empresa, aliás, ainda sonha em receber a Copa das Confederações.

Hoje, poucos funcionários voltam ao trabalho, a partir das 7 horas. Na segunda-feira, os mais de 200 operários retomam a obra, agora com a promessa de não mais parar.