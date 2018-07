Obras de Olimpíadas de 2012 em Londres estão 88% prontas, diz comitê

LONDRES - O Comitê Olímpico dos Jogos de 2012, em Londres, anunciou nesta terça-feira que as obras para a competição estão 88% prontas.

De acordo com o comitê, o custo final do torneio deverá ser de 7,5 bilhões de libras (cerca de R$ 19 bilhões), o que representaria um valor de 16 milhões de libras (R$ 40 milhões) a menos do que a cifra estimada em maio deste ano.

O valor seria também muito inferior ao custo originalmente previsto para as Olimpíadas, que era de 9,3 bilhões de libras (R$ 23,5 milhões).

''Faltando apenas um ano para os Jogos de Londres de 2012, a construção está 88% completa, à frente do prazo e abaixo do orçamento'', afirmou o ministro dos Esportes e da Olimpíada britânico, Hugh Robertson.

As obras de cinco instalações do Parque Olímpico foram concluídas recentemente, entre elas o Centro de Imprensa. O Centro Aquático deverá ser concluído em breve.

No mês passado, o Estádio Olímpico de Stratford, no leste de Londres, também foi concluído.

Metrô. Um total de 125 milhões de libras (cerca de R$ 316,4 milhões) foram investidos em obras de modernização da estação de metrô de Stratford, que deverá receber 120 mil pessoas no horário de pico em 2012.

No início deste mês, começou a instalação de um teleférico que custará 50 milhões de libras (R$ 126 milhões de libras) e que ligará duas sedes dos Jogos Olímpicos situadas em lados opostos do rio Tâmisa.

Os bondinhos ficarão 50 metros acima do rio e poderão transportar até 2,5 mil pessoas por hora.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC