Obras no Maracanã podem parar O procurador Maurício Andreioulo, do Ministério Público Federal, ingressará na segunda-feira com uma ação civil pública contra o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio (Iphan-RJ) por ter permitido a demolição da cobertura do Maracanã, tombado em 2000. A ação tem o objetivo de fazer com que o Iphan reveja a decisão. Caso isso aconteça, a obra pode atrasar.