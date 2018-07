Obsessão e necessidade movem a luta pelo ouro Conquistar a medalha de ouro no futebol olímpico está se tornando quase uma obsessão para brasileiros e brasileiras. Por motivos diferentes. O futebol masculino do País tem cinco Copas do Mundo, mas só a partir da década de 80 começou a dar alguma importância para os Jogos - a prata de 1984, por exemplo, foi ganha, a rigor, pelo time do Inter-RS - e a colocação da medalha dourada no peito por muito tempo foi mais uma questão de teimosia do que objetivo real. O feminino, fundamentalmente, vê no ouro a cartada maior, e decisiva, para a tentativa de fazer a modalidade ser levada realmente a sério no País.