Odebrecht cobra verba do BNDES para dar continuidade às obras do Itaquerão

BRASÍLIA - O presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, disse que espera "para ontem" a liberação do empréstimo concedido pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a construção do Itaquerão, que está sendo intermediado pelo Banco do Brasil.

O problema são as garantias para o financiamento de R$ 400 milhões, apresentadas pela Odebrecht, responsável pela obra, que não foram aceitas pelo BB, dentro da linha de crédito para a Copa do Mundo de 2014.

Marcelo Odebrecht disse que, até agora, a empreiteira bancou sozinha cerca de R$ 500 milhões na construção do estádio, avisando que aguarda o financiamento para dar prosseguimento à obra.

"É uma negociação entre o fundo que tem os direitos da arena (do Corinthians) e esse fundo é que tem de buscar o financiamento e tem essa discussão toda", comentou, sem querer detalhar o impasse que está impedindo a concessão do empréstimo.

O diretor-presidente da empreiteira se reuniu ontem com a presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto, para apresentar os projetos e investimentos da empresa.

No dia 14 de dezembro, em Yokohama, no Japão, local da disputa do Mundial de Clubes, o presidente do Corinthians, Mário Gobbi, adiantou ao Estado que o empréstimo para construir o Itaquerão estava "travado". Ele esperava rapidamente um acordo com o Banco do Brasil, que até agora não se concretizou.